Vikings | Valhalla | Netflix ordina la serie tv sequel di Vikings

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 20 novembre 2019)ilsbarca suquesto il titolo scelto per il seguito die che approderà suche ha convinto MGM TV a suon di milioni e con un ordine da 24 episodi. Fin da quando era stato annunciato che la sesta stagione disarebbe stata l’ultima, MGM e il creatore dellaMichael Hirst avevano spiegato che stavano già lavorando a unasempre legata a questo mondo, con la sceneggiatura di Jeb Stuart (Die Hard, The Fugitive). Tutto naturalmente faceva pensare che la casa naturale sarebbe stata History. Invece non sarà così. Sembra infatti che le trattative tra MGM e History fossero ben avviate quando sono piombate sul progetto le piattaforme di streaming attratte dal fenomeno internazionale rappresentato daunaamata in tutto il mondo. E alla fine l’ha spuntatache però negli USA dovrà faticare per ...

NetflixIT : 100 anni dopo Ragnar Lothbrok un nuovo capitolo inizia. Dal creatore della serie originale Michael Hirst: Vikings:… - seokjinggg : RT @NetflixIT: 100 anni dopo Ragnar Lothbrok un nuovo capitolo inizia. Dal creatore della serie originale Michael Hirst: Vikings: Valhalla,… - MegaNerd__ : #Netflix ha ufficialmente confermato la produzione di una serie sequel di #Vikings, intitolata 'Vikings: Valhalla'… -