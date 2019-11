Maltempo Piemonte | Borrelli e Gabusi incontrano i sindaci dell’alessandrino

Maltempo Piemonte : ancora disagi nell’Alessandrino : Proseguono i disagi a causa del Maltempo nell’Alessandrino: la Protezione civile segnala la chiusura dei guadi sul torrente Valla a Spigno Monferrato e a Pareto, nell’Acquese; allagamenti nel sobborgo alessandrino di San Michele e a Castellazzo Bormida, a pochi chilometri dal capoluogo, dove oggi tutte le scuole sono chiuse. Rallentata la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ovada-Acqui. A Ovada una famiglia è stata evacuata dalla ...

Previsioni Meteo Piemonte : nel pomeriggio Maltempo diffuso - miglioramento da domani mattina : “Le Previsioni emesse dal Centro funzionale di Arpa Piemonte evidenziano la continuazione nel pomeriggio di un maltempo diffuso, con precipitazione moderate, più intense su Astigiano e Alessandrino, che perdureranno fino alle prime ore di domani, dopo le quali è atteso un miglioramento delle condizioni Meteo“: lo spiega in una nota la Regione Piemonte. “Permane l’allerta gialla per la possibilità di fenomeni localizzati ...

Maltempo e neve in Piemonte : rischio valanghe - strade chiuse in Valsesia : A causa delle intense precipitazioni in corso su tutto il territorio del Vercellese, in Valsesia sono state chiuse al traffico alcune strade: a seguito del parere della Commissione valanghe della Provincia sono state interdette ai mezzi la provinciale 10 tra Rimasco e Rima, all’altezza della località Ponte Quare nel comune di Alto Sermenza, la provinciale 124 Rimasco-Carcoforo, all’altezza della frazione Ferrate, la comunale Val ...

Maltempo Piemonte : pioggia e neve - scuole chiuse nell’Alessandrino : Nonostante l’ondata di Maltempo abbia portato pioggia e neve in Piemonte, non si sono registrate particolari criticità sul territorio. Le precipitazioni si sono concentrate nell’Alessandrino, Astigiano e Cuneese, provocando un lieve innalzamento dei corsi d’acqua, senza però che nessuno di questi superasse il livello di attenzione. Dalla mezzanotte di ieri, in via precauzionale, la Prefettura di Alessandria ha attivato 9 ...

Maltempo Piemonte : domani apre la sala operativa della Protezione Civile - scuole chiuse nell’Alessandrino : La sala operativa della Protezione Civile del Piemonte ha attivato la fase di preallarme, dopo che l’Arpa ha emesso un’allerta gialla e arancione, per il Maltempo, a partire da questa sera e per le prossime 36 ore nella zona appenninica e nel nord Piemonte. La sala operativa sarà aperta dalle 6 di domani mattina. Inoltre la Protezione Civile rinforzera’ il presidio di reperibilita’ notturna per la gestione di eventuali ...

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli - Veneto ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Maltempo Piemonte : neve e allagamenti nell’Alessandrino : Il Maltempo colpisce anche l’Alessandrino: la protezione civile segnala l’allagamento di strade, e consiglia di viaggiare con cautela e solo se necessario. Autostrade per l’Italia prevede neve sulla A26 tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia. Nevicate sull’appennino al confine con la Liguria, fino a quote medie, tra le valli Curone, Borbera, Scrivia, Orba e Stura. Secondo Arpa si ...

Maltempo Piemonte - Conte : “Cirio commissario ad Alessandria e primi fondi” : “Abbiamo provveduto anche per Alessandria, duramente colpita nei giorni scorsi da un’ondata di Maltempo, con la nomina a commissario delegato per la gestione dell’emergenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e stanziamento anche qui dei fondi per i primi interventi“. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Maltempo Piemonte, Conte: “Cirio commissario ad Alessandria e ...

Maltempo Piemonte : servizio elettrico verso la normalità nel Cuneese : Dopo i disservizi causati dal Maltempo, il servizio elettrico sta tornando alla normalità nel Cuneese. E-Distribuzione sta rialimentando le ultime utenze residenziali disalimentate; i lavori, informa l’azienda, proseguiranno fino al completo ripristino del servizio elettrico. E-Distribuzione ringrazia, in una nota, Prefettura, Istituzioni locali e Protezione Civile, con le quali è rimasta in costante contatto durante tutta l’emergenza. Per ...

Maltempo Piemonte : ancora 4 mila utenze senza luce nel Cuneese - tecnici al lavoro : Continua il lavoro di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per il pieno ripristino del servizio elettrico in Piemonte, a seguito dei danni causati dal Maltempo delle scorse ore. In tutto sono state rialimentate 24 mila utenze, consentendo la normalizzazione del servizio elettrico nelle province di Torino e di Verbano-Cusio-Ossola. Restano senza luce 4mila utenze in provincia di Cuneo. ...

Maltempo - allerta in Piemonte : 7mila utenze senza energia fino a domani : Settemila famiglie e imprese della provincia di Cuneo sono senza elettricità da oltre 24 ore, e lo resteranno fino a domani, a causa della neve: non possono illuminare e soprattutto utilizzare gli impianti di riscaldamento. Sono 500 gli addetti di E-Distribuzione, societa’ del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, impegnate a “fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che ha interessato il ...

Maltempo - Basso Piemonte : “Il traffico dei treni torna alla normalità” : E’ tornato alla normalità nel Basso Piemonte e nell’entroterra ligure il traffico ferroviario sulle linee interessate dal Maltempo. E’ quanto comunica Rfi. Sulla linea Alessandria-San Giuseppe di Cairo la circolazione, sospesa alle 11:10 per la presenza sui binari di rami abbattuti dal vento, è ripresa alle ore 12.35 fra Spigno e Piana. Dalle ore 9.50 la circolazione era tornata regolare anche fra Acqui Terme e San Giuseppe di ...

Maltempo nel Nord Italia : la neve paralizza il Piemonte - l'Alto Adige e il Bellunese. FOTO : Black out, strade chiuse e numerosi disagi in diverse località colpite da intense fioccate. Allerta anche in Valtellina nelle zone dei dissesti. Imbiancati non solo i centri in montagna ma anche città come Domodossola - MAREA A VENEZIA: AGGIORNAMENTI - FRANE IN LIGURIA