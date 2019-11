Google Home | lista completa dei comandi da usare

Come collegare Google Home allo smartphone : Proprio Come visto con gli Amazon Echo, anche i Google Home possono essere connessi al telefono sfruttando due soluzioni. Per aiutarvi nell’intera procedura, abbiamo deciso di realizzare un tutorial ad hoc in cui vi spiegheremo leggi di più...

Come collegare Google Home al Wi-Fi : Dopo aver letto la nostra guida d'acquisto dedicata, avete deciso anche voi di acquistare un Google Home. Dato che è la prima volta che possedete questo dispositivo, cercate una guida che vi spieghi Come collegare

Recensione Robot Aspirapolvere DEEBOT 605 : aspira - lava e supporta Alexa e Google Home! : I cosidetti Robot aspirapolvere sono dei "pulitori tuttofare" che stanno invadendo sempre di più le nostre case. Essendo poi dei dispositivi intelligenti, possono essere controllati da remoto, ne permettono la programmazione della pulizia e possono essere

Quale Google Home comprare : Online, soprattutto negli ultimi tempi, si stanno diffondendo a macchia d'olio gli Smart Speaker, altoparlanti intelligenti – spesso anche molto economici – che ci aiutano a gestire la quotidianità ed i dispositivi smart che ci

Unieuro ci dà dentro e sconta pure Google Home - Nest Hub e Chromecast : Non solo Google Home Mini: per il suo Black Friday anticipato, Unieuro mette in offerta Google Home, Google Nest Hub e Google Chromecast, i dispositivi giusti per iniziare a rendere smart la vostra casa.

Google Home Mini torna in offerta a un prezzo super da Unieuro e MediaWorld : Google Home Mini torna a un prezzo davvero super da Unieuro e MediaWorld: lo smart speaker con Google Assistant è infatti in promozione a meno di 20 euro, anche online.

Configurare le chiamate con Duo su Google Home : Google ha finalmente deciso di implementare una delle funzioni più richieste e desiderate nei suoi dispositivi Google Home: le chiamate. Chi ha un Amazon Echo, sa benissimo che chiamare e videochiamare un secondo Echo con

Lampadine compatibili con Google Home : le migliori da comprare : Il tema della Domotica e della Casa Intelligente è sempre più acceso, e tra i dispositivi più facili da reperire ci sono le Lampadine WiFi. Ora che gli assistenti vocali sono sempre più diffusi nelle nostre case

L'app Google Home introduce un nuovo design e si prepara per supportare Nest WiFi e Google Stadia : La nuova versione dell'app Google Home presenta un design molto più semplice e pulito. Al posto di quattro schede, ora ci sono solo due sezioni centrali del client associato per la gestione della casa tramite Google Assistant. Google Home 2.15 prepara inoltre il supporto per Nest WiFi, la migrazione Google WiFi e le impostazioni di Google Stadia.

Anche i Google Home e Home Mini originali possono essere abbinati per un effetto stereo : Anche i Google Home e Google Home Mini possono ora essere abbinati per creare una coppia di speaker stereo, funzione finora riservata a pochi dispositivi.

Ecco i dati raccolti dai vari dispositivi smart home di Google : Lo staff di vhomeInsurance ha realizzato un'interessante tabella che ci permette di capire quali sono i dati che ciascun device smart home di Google raccoglie

Buone notizie per chi si è ritrovato il Google Home e Home Mini brickato : Un bug presente nel firmware dei Google Home e Google Home Mini causa il loro blocco. L'azienda sostituirà i dispositivi anche fuori garanzia

Un aggiornamento blocca gli altoparlanti intelligenti Google Home e Home mini - Google è al lavoro : Un recente aggiornamento software degli altoparlanti intelligenti Google Home e Home mini ha reso inutilizzabili alcuni dispositivi. A segnalare il problema sono stati diversi utenti statunitensi, Google ha ammesso l'esistenza del problema e sta lavorando per trovare una soluzione. Si ricorda che gli aggiornamenti del firmware dei prodotti Google Home avvengono tramite Wi-Fi, senza che l'utente debba fare nulla. Per questo, molti non

Google Home - l'aggiornamento ha reso alcuni speaker inutilizzabili : (Foto: Google) L'ultimo aggiornamento di Google Home ha lasciato a piedi molti smart speaker che sono diventati letteralmente inutilizzabili, ma il gigante di Mountain View ha già promesso un fix per andare a sistemare l'infortunio tecnico nel più breve tempo possibile e ha anche allargato il programma di sostituzione gratuita fuori garanzia. Come accorgersi se il proprio speaker è affetto dalla problematica? I quattro led di stato rimangono