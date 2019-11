Gianni Di Marzio sprona le parti in campo a dare il meglio

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 20 novembre 2019)DiA Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenutoDi, ex allenatore del Napoli: Una spiccata personalità quella di Diche non riesce a trattenersi parlando della famiglia De Laurentiis: “Edo De Laurentiis poteva risparmiarsele certe dichiarazioni anche perché la stagione è nel pieno, ci sono tanti obiettivi da raggiungere e inasprire gli animi non è il caso”. Il tecnico ne ha anche per la squadra: “Mi fido della professionalità dei giocatori e di Ancelotti e Milano è già una tappa troppo importante”. Diconcentra la propria attenzione sul gioiellino del Napoli nato a Cimitile nell’interland nolano: “Gaetano nuovo Jorginho? Gaetano è ordinato, intelligente ed ha le caratteristiche per fare il playmaker. Ha però bisogno di giocare”. Inoltre per concludere invita Ancelotti a far giocare ...

