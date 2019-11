Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Barcellona Pozzo di Gotto : 5 morti e 2 feriti gravi : È di 5 morti e due feriti gravi il bilancio dell'esplosione in una Fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L'incidente...

Esplode Fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto : 3 morti. FOTO : Due i feriti gravi, tra cui ci sarebbe anche il figlio del proprietario. Mentre la moglie, una donna di 71 anni, è fra le vittime. Ancora da accertare le cause dell'esplosione. La procura ha aperto un'inchiesta

Esplosione in una Fabbrica di fuochi pirotecnici nel Messinese : 4 morti e un disperso : Tragedia nel Messinese. Una tremenda Esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Barcellona pozzo di Gotto. Quattro i morti confermati dai carabinieri del grosso centro del Messinese. Due i feriti gravi e un disperso. Alle tre vittime accertate in un primo momento, si è aggiunto uno dei feriti che non ce l'ha fatta. La procura barcellonese ha aperto un'inchiesta per strage colposa in relazione all'Esplosione del ...

Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Barcellona Pozzo di Gotto : 4 morti e 3 feriti - due gravi : È di quattro morti e tre feriti il bilancio dell'esplosione in una Fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L'incidente...

Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Barcellona Pozzo di Gotto : 4 morti e 3 feriti - due gravi : È di quattro morti e tre feriti il bilancio dell'esplosione in una Fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L'incidente...

Barcellona Pozzo di Gotto : esplode Fabbrica di fuochi d’artificio - quattro morti e tre feriti : Il boato è stato udito fino a Milazzo Una persona ancora dispersa. Si indaga per strage colposa. Nel 1998 l'azienda si era laureata «campione del mondo»

Messina - esplode Fabbrica di fuochi d'artificio : quattro morti accertati Il pm : «Scene terribili - post belliche» : Esplosione e morti in una fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: una violenta esplosione in un deposito di fuochi e polveri piriche ha causato la...

Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Barcellona Pozzo di Gotto : quattro morti e tre feriti : È di quattro morti e tre feriti il bilancio dell'esplosione in una Fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L'incidente...

Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Barcellona Pozzo di Gotto : quattro morti e tre feriti : È di quattro morti e tre feriti il bilancio dell'esplosione in una Fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L'incidente...

Messina - esplode Fabbrica di fuochi d'artificio : quattro morti accertati Il procuratore : «Scene terribili» : Esplosione e morti in una fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: una violenta esplosione in un deposito di fuochi e polveri piriche ha causato la...

Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Barcellona Pozzo di Gotto : quattro morti e un ferito : È di quattro morti e tre feriti il bilancio dell'esplosione in una Fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L'incidente...

Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Barcellona Pozzo di Gotto : quattro morti e un ferito : È di quattro morti e tre feriti il bilancio dell'esplosione in una Fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L'incidente...

Barcellona Pozzo di Gotto : esplode Fabbrica di fuochi d’artificio - tre morti e tre feriti : Il boato è stato udito fino a Milazzo Nello stesso deposito 18 anni fa c’erano c’erano già stati tre morti. Una persona ancora dispersa. Si indaga per strage colposa

Esplode Fabbrica di fuochi d'artificio : purtroppo ci sono vittime : Dalle prime informazioni, il gravissimo incidente ha provocato la morte di almeno tre persone. Il boato è stato talmente...