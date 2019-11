Da Huawei in arrivo due nuovi smartphone per chi vuole spendere poco

Smartphone - speaker - smartwatch - quante novità in arrivo da Huawei : Huawei è pronta a lanciare numerose novità nei prossimi giorno, anche con il marchio HONOR, tra cui speaker , smartwatch e nuovi Smartphone . L'articolo Smartphone , speaker , smartwatch , quante novità in arrivo da Huawei proviene da TuttoAndroid.

In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G - Huawei Nova 6 5G - Huawei Nova 5Z e Xiaomi TV 5 : Liu Zuohu, fondatore e CEO di OnePlus , ha svelato che entro la fine del 2019 il produttore lancerà uno smartphone dotato di tecnologia dual-mode 5G L'articolo In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G, Huawei Nova 6 5G, Huawei Nova 5Z e Xiaomi TV 5 proviene da TuttoAndroid.

In arrivo le iscrizioni alla beta EMUI 10 per otto modelli Huawei e Honor in Europa : alcune istruzioni : Ancora novità importanti direttamente dal modo Huawei e Honor, in merito al rilascio dell'aggiornamento con EMUI 10 per alcuni device destinati ad essere inclusi presto nel programma ufficiale del produttore asiatico. Un paio di giorni fa, sulle nostre pagine, abbiamo analizzato da vicino l'annuncio per otto nuovi smartphone, senza avere tra le mani informazioni specifiche sui tempi. Oggi 22 settembre, però, possiamo arricchire quel contributo ...