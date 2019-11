Activision Blizzard non vuole che i suoi giochi vengano utilizzati a scopi politici

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Bobby Kotick, CEO di, ritiene che idelle sue società non debbano esserecome piattaforme per la condivisione di opinioni politiche. Durante un'intervista alla CNBC Kotick ha detto la sua a riguardo."Non ci occupiamo di burocrazia, ma siamo un operatore per tutte le community che vogliono divertirsi con i video" ha dichiarato. "La mia responsabilità è quella di assicurarmi che i nostri videogiocatori si sentano sicuri, a proprio agio. Ciò non mi dà il diritto di avere una piattaforma su cui si possano esprimere decisioni politiche".Nonostante questo, il CEO disi dice ispirato da quelle figure che mostrano leadership nelle loro aree di competenza. "Ci sono alcuni uomini d'affari che sono degli incredibili esempi di integrità e carattere ed hanno grandissimi attributi nella leadership e penso che siano davvero stimolanti per ...

Eurogamer_it : Il CEO di #ActivisionBlizzard ha dichiarato che i suoi giochi non dovrebbero essere utilizzati a scopi politici. - GamingToday4 : Activision Blizzard espone i motivi per cui pensa che sia meglio allontanare la politica dei videogiochi… - GiocareOra : Activision Blizzard non vuole che i suoi giochi siano dichiarazioni politiche -