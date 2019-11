Under 21 | l’Italia ospita l’Armenia | il match in diretta Rai

Corrado Barazzutti : “Non mi piace la nuova Coppa Davis - l’Italia punta al massimo. Sinner il più forte Under 18 al mondo” : L’Italia si presenta con grandi ambizioni alla Caja Magica di Madrid dove dal 18 al 25 novembre si disputerà la Coppa Davis. La nostra Nazionale può essere una delle grandi outsider per la vittoria finale, il capitano Corrado Barazzutti è molto convinto dei mezzi dei propri ragazzi come traspare dalle dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport: “Non mi piace il format della nuova Davis che ne esce solo svilita però siamo ...

Paolo Nicolato allenatore dell’Italia Under 21 ha sbrottato perchè può contare su pochi giovani titolari nelle loro squadre. : Paolo Nicolato Paolo Nicolato, allenatore dell’ Under 21 impegnato contro l’Islanda, ha espresso le sue preoccupazioni parlando con la Gazzetta dello Sport. Il C.T. ritiene estremamente pericoloso, per il calcio italiano, lo scarso utilizzo dei giovani calciatori nelle loro rispettive squadre. La lamentela è anche legata agli infortuni che non permettono l’utilizzo dei giovani in campo nazionale ed internazionale. ...

L’Italia Under 21 sfida l’Islanda : diretta su Rai 2 : In attesa della ripresa del campionato, non mancano gli appuntamenti da seguire per tutti i calciofili. Appuntamento domani con l’Italia Under 21, impegnata nel percorso di qualificazione agli Europei di categoria del 2021. Gli azzurrini, ora guidati da Paolo Nicolato, scenderanno in campo al Paolo Mazza di Ferrara dove sfideranno l’Islanda, avversario che non dovrà […] L'articolo L’Italia Under 21 sfida l’Islanda: ...

Mondiale Under 17 - l’Italia è fuori : azzurri eliminati ai quarti dal Brasile : L’Italia Under 17 dice addio ai Mondiali di categoria. Gli azzurrini, nella notte, sono stati sconfitti dai pari età del Brasile (padroni di casa) ai quarti di finale. Fatale il primo quarto d’ora in cui l’Italia non riesce ad arginare la maggiore velocità e la trama offensiva degli avversari ispirata da Pedro Lucas, dalle folate di Kaio Jorge e dagli inserimenti sulla fascia sinistra di Patryk, autore della prima rete ...

Mondiali Under 17 – Troppo Brasile per l’Italia - i verdeoro spezzano il sogno degli azzurri : Gli azzurrini si fermano ai quarti di finale battuti dal Brasile, che giovedì sfiderà la Francia nel penultimo atto della competizione Si ferma ai quarti di finale l’avventura dell’Italia ai Mondiali Under 17, in corso di svolgimento in Brasile. Sono proprio i padroni di casa ad interrompere il sogno degli azzurri, sbarrandogli le porte della semifinale. I verdeoro si impongono con il risultato di 2-0 maturato nella prima ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2021 Under21 : i convocati dell’Italia per Islanda e Armenia. Moise Kean osservato speciale : Riparte l’avventura della Nazionale italiana di Calcio Under21 nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Gli azzurrini, attualmente, sono terzi nel Gruppo 1 a due lunghezze dall’Islanda e a tre dall’Irlanda, che però hanno disputato rispettivamente una e due gare in più. Per questo la selezione di Paolo Nicolato vuol mettere fieno in cascina nei prossimi due impegni per risalire la graduatoria e far valere il proprio peso. La ...

Mondiali Under 17 – Che spettacolo gli azzurrini! Ecuador ko - l’Italia vola ai quarti : Gli azzurrini brillano in Brasile: Ecuador ko, l’Italia è ai quarti di finale dei Mondiali Under 17 Che spettacolo i giovanissimi dell’Italia del calcio: gli azzurrini brillano di luce propria ai Mondiali U17. La giovane Nazionale italiana ha mandato al tappeto oggi il tosto Ecuador grazie ad un gol su punizione di Oristano al 31′ che permette ai ragazzi di Carmine Nunziata di staccare il pass per i quarti di finale. ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : un gol clamoroso di Oristanio fa esultare l’Italia - Ecuador battuto 1-0. Si vola ai quarti : Prosegue alla grande il cammino della Nazionale italiana under 17 nei Mondiali di Calcio di categoria in terra brasiliana. I ragazzi di mister Carmine Nunziata volano ai quarti di finale (a 32 anni di distanza dall’ultima apparizione in questa manifestazione tra le prime otto per il Bel Paese) dopo una spettacolare e tesissima partita con l’Ecuador negli ottavi: gli azzurrini si sono imposti per 1-0 con una rete stupenda di Oristanio ...

Mondiali Under 17 – Prima sconfitta per l’Italia - il Paraguay si impone 2-1 : gli azzurri secondi nel girone : sconfitta indolore per la formazione del ct Nunziata, costretta ad accontentarsi del secondo posto nel girone La Nazionale Italiana chiude al secondo posto il proprio girone ai Mondiali Under 17, staccando comunque il pass per gli ottavi di finale. sconfitta indolore quella incassata dagli azzurrini contro il Paraguay, riuscito ad imporsi con il punteggio di 2-1 al termine di una gara equilibrata, sbloccata da Pirola e ribaltata poi dai ...

Il Giornale : l’Italia Under 17 è multietnica - ma non siamo come la Francia : L’Italia Under 17 è agli ottavi di finale del Mondiale brasiliano con un turno di anticipo. In due partite sono arrivate due vittorie. Un risultato che porta la firma di tre ragazzi di colore, scrive Il Giornale, Willy Gnonto, Franco Tongya e Iyenoma Udogie. Sono loro gli autori di cinque delle sette reti che hanno permesso alla squadra del ct Carmine Nunziata di superare rispettivamente le Isole Salomone e il Messico. L’ultima ...

Lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : l’Italia chiude senza aver vinto neppure un incontro : Subito fuori anche gli ultimi due azzurri impegnati oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria: nella femminile esce ai ripescaggi Aurora Campagna (-62 kg), mentre nella greco-romana è sconfitto all’esordio Giovanni Freni (-55 kg). L’Italia chiude così senza aver vinto neppure un incontro. Lotta FEMMINILE Nella categoria -62 kg Aurora Campagna è stata eliminata nel turno di ripescaggio per accedere alla ...

L’Italia Under 17 di calcio ha battuto il Messico e si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiale : La nazionale italiana di calcio Under 17 ha battuto il Messico per 2 a 1 in una partita dei gironi dei Mondiali in corso in Brasile, e si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale. L’Italia è andata in vantaggio

Mondiali Under 17 – Vittoria e qualificazione per l’Italia - Messico battuto e ottavi di finale in tasca : La squadra di Nunziata supera il Messico nei minuti di recupero, ottenendo così il pass per gli ottavi di finale della rassegna iridata Obiettivo raggiunto per l’Italia ai Mondiali Under 17, gli azzurri infatti conquistano il pass per gli ottavi di finale battendo il Messico, bissando la Vittoria ottenuta all’esordio contro le Isole Salomone. Una prestazione solida quella degli azzurri, che riescono a piegare a proprio favore ...

Calcio - Mondiali Under17 2019 : l’Italia supera 2-1 il Messico e approda agli ottavi di finale : L’Italia vince ancora e vola agli ottavi di finale dei Mondiali Under17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile. Gli Azzurrini di mister Nunziata, infatti, allo Estadio Bezerrão di Gama superano in extremis il Messico per 2-1 e passano il turno con 90 minuti di anticipo. A questo punto per garantirsi il primo posto nel Gruppo F sarà sufficiente un pareggio contro il Paraguay nell’ultimo impegno. Il match di Gama si decide nel ...