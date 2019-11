The Outer Worlds | arriva finalmente la patch che aumenta la dimensione dei sottotitoli e

Non solo The Outer Worlds e Grounded - Obsidian ha in cantiere una serie di nuovi titoli : Durante l'X019 che si è tenuto nella serata di ieri a Londra, Obsidian ha presentato il suo nuovo titolo, Grounded, che arriverà a partire dal prossimo anno. Tuttavia questo non sarà l'unico titolo a cui lo studio sta lavorando.Attraverso un'intervista, Adam Brennecke, director di Grounded, ha dichiarato: "Proprio come con The Outer Worlds, stiamo lavorando ad un sacco di altri giochi di ruolo in questo momento." Tuttavia, alla richiesta di ...

"L'umorismo di The Outer Worlds è stato influenzato da "I Simpson" e dal capitalismo" afferma Obsidian : Una delle cose che salta all'occhio in The Outer Worlds è senza dubbio il black humor e durante un'intervista, i director Tim Cain e Leonard Boyarsky hanno spiegato quali sono stati le fonti di ispirazione."La prima compagnia è stata 'Soluzioni Spaziali' ed è ispirata a 'I Simpson'" spiega Cain. "L'ho immaginata come un'azienda che produce quasi ogni tipo di prodotto, ma nessuno di essi si può dire di qualità. Dopo siamo passati ad una società ...

The Outer Worlds : Come sbloccare il finale stupido : Se avete completato The Outer Worlds, sicuramente avrete optato per il finale tradizionale eppure eravate a conoscenza che è possibile finire il gioco Come degli Stupidi? Scopriamo insieme in che modo, anticipandovi che ciò che stiamo per dirvi contiene dello Spoiler. Finire The Outer Worlds Come degli Stupidi In The Outer Worlds è possibile creare e personalizzare il proprio personaggio in svariati modi, migliorando gli ...

The Outer Worlds può essere terminato senza uccidere nessun nemico : Ci sono volute più di 25 ore a un giocatore per finire The Outer Worlds alla massima difficoltà senza uccidere nessuno.Sì, è possibile. Lo streamer Kyle Hinckley è riuscito a completare il gioco senza spargimenti di sangue mentre giocava alla massima difficoltà. Hinckley, per chi non lo sapesse, aveva già terminato Fallout 4 allo stesso modo prima di affrontare il gioco di ruolo di Obsidian.A quanto pare, la maggior parte delle missioni ...

Le vendite di The Outer Worlds superano le aspettative di Take-Two : Durante la conference call finanziaria di Take-Two per gli investitori e gli analisti, i dirigenti dell'azienda hanno parlato di The Outer Worlds. Il gioco di ruolo di Obsidian è "un successo sia commerciale che della critica" ha affermato il presidente Karl Slatoff.Il gioco ha superato le aspettative degli editori, grazie anche alle ottime recensioni rilasciate dalla stampa internazionale. Attualmente la società non può rilasciare numeri ...

Ecco perché The Outer Worlds non ha una modalità per daltonici : Sono molti i videogiochi che consentono di attivare modalità speciali per daltonici, tuttavia il nuovo RPG di Obsidian The Outer Worlds non consente di attivare modalità simili, e per una buona ragione.Questo perché nessuna informazione importante viene trasmessa attraverso i colori quindi essere daltonico non costituisce quindi un problema. Il gioco è stato pensato per essere inclusivo per tutti da questo punto di vista:"The Outer World non ...

The Outer Worlds : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Quest’oggi vi porteremo nello spazio con la Recensione di The Outer Worlds, il nuovo capolavoro nato dalla mente dei creatori di Fallout, disponibile di recente su PC, PS4 e Xbox One e dal 2020 anche su Nintendo Switch. The Outer Worlds Recensione Iniziamo fin da subito parlandovi della storia. In The Outer Worlds vi troverete a bordo di una nave spaziale chiamata La Speranza, la quale viene realizzata per permettere ai suoi coloni di ...

The Outer Worlds è stato completato in mezz'ora : Uno speedrunner è riuscito a portare a termine The Outer Worlds in niente meno che mezz'ora.Come possiamo vedere, infatti, l'impresa è stata effettuata dallo youtuber Jabo, il quale lancia la sfida all'intera community dietro al titolo, chi riuscirà a fare di meglio?Dovete sapere che non si tratta di un'impresa per tutti, per raggiungere i titoli di coda in così poco tempo infatti lo speedrunner ha sfruttato una serie di exploit scoperti da lui ...

The Outer Worlds Guida : Come sbloccare tutti i compagni di viaggio : Se state giocando a The Outer Worlds o avete intenzione di acquistarlo, in attesa che arrivi sul portale la nostra Recensione, vogliamo condividere con voi una Guida che potrebbe tornarvi utile, ossia Come ottenere i 6 compagni di viaggio. Come sbloccare i compagni di viaggio in The Outer Worlds Vi sono 6 compagni che sbloccherete nel corso del gioco, i quali vi accompagneranno durante l’avventura fornendovi fuoco di supporto e ...

Che cos'è The Outer Worlds? Un video alla scoperta del successore di Fallout : New Vegas : The Outer Worlds è ora disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PC e uscirà per Nintendo Switch nel 2020. Per celebrare quindi il lancio di del gioco, sviluppatori e publisher hanno deciso di condividere il trailer ufficiale "Che cos'è The Outer Worlds?". Di seguito trovate il comunicato ufficiale che presenta il gioco e il nuovo video.The Outer Worlds ha vinto il premio come miglior gioco originale all'E3 2019 ed è stato nominato come "Ultimate ...

The Outer Worlds è disponibile per la gioia di tutti i fan di Obsidian Entertainment : Private Division e Obsidian Entertainment sono liete di annunciare che da oggi The Outer Worlds è disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC mentre uscirà per Nintendo Switch nel 2020. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutte le informazioni nel dettaglio, seguite dal trailer:Leggi altro...

The Outer Worlds è ora disponibile : Private Division e Obsidian Entertainment sono liete di annunciare che da oggi The Outer Worlds è disponibile sulla famiglia di console Xbox One, compresa Xbox One X, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Windows PC* e uscirà per Nintendo Switch nel 2020. The Outer Worlds ha vinto il premio per miglior gioco originale all’E3 2019 ed è una creazione dei co-direttori Tim ...

The Outer Worlds supera Fallout : New Vegas nei voti delle recensioni della critica internazionale : The Outer Worlds invaderà i PC, le PS4 e le Xbox One dei giocatori solo il 25 ottobre ma il nuovo action/RPG di Obsidian Entertainment fa già parlare di sé grazie alla pubblicazione di parecchie recensioni e opinioni della critica internazionale e non.Dopo aver dato un'occhiata alla nostra recensione, vale la pena fare una carrellata dei vari aggregatori di voti e di alcune singole recensioni dei portali più importanti. Attualmente il gioco ha ...

The Outer Worlds - Afterparty e Subnautica tra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato un'altra ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass questo mese.Sette nuovi titoli sono stati annunciati per il servizio.In realtà, tecnicamente ne sono stati annunciati sei, perché, come già sapete, The Outer Worlds era stato già confermato in arrivo sul Game Pass al day one e, cioè, venerdì.Leggi altro...