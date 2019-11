Serena Dandini a Blogo | Stati generali è tv artigianale | non è facile farla

Fonte : blogo

(Di martedì 19 novembre 2019) "Non voglio distinguere tra chi è bravo e chi non lo è, tra chi è meglio e chi è peggio, io so quello che so fare io: scrivere, pur aggiungendo l'improvvisazione. Le cose migliori le scriviamo, le fissiamo, le proviamo. Il nostro è artigianato, le nostre sono botteghe di autori. Un tipo di lavoro che è andato un po' perduto, ma è l'unico che mi dà la soddisfazione e mi garantisce la qualità". Lo ha dettopresentando, in onda da giovedì prossimo in prime time su Rai3. La conduttrice accoglierà nel cast, tra gli altri, anche big della satira Corrado Guzzanti ("non si sa quando, ma verrà") e Neri Marcorè ("un grande amore").su Rai3 con: conferenza stampa La presentazione del programma diin onda su Rai3 da giovedì 21 novembre. Questo tipo di ...

