Se il calcio è un gioco da influencer

LIVE Bosnia-Italia 0-2 calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Acerbi e Insigne firmano il vantaggio momentaneo alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Gioca bene l’Italia che con la mente libera riesce a compiere delle belle azioni che portano al gol di Acerbi e di Insigne, qualche lieve disattenzione difensiva mette a lavoro Donnarumma che deve compiere due miracoli. A tra poco per il secondo tempo! 46′ Finisce il primo tempo, Bosnia-Italia 0-2 (Acerbi, Insigne). 45′ Ci sarà un solo minuto di recupero. 44′ ...

Balotelli - che frecciata da Vieira : “deve capire che il calcio è un gioco di squadra - spero che a Brescia…” : L’ex allenatore di Balotelli ai tempi del Nizza si è soffermato sulle qualità di Super Mario, esprimendo il proprio punto di vista Patrick Vieira e Mario Balotelli sono stati prima compagni di squadra all’Inter e al Manchester City, poi hanno incrociato nuovamente le proprie strade a Nizza, dove il francese è sbarcato nel ruolo di allenatore per pochi mesi. Claudio Martinelli/LaPresse Un tempo comunque sufficiente per ...

LIVE Milan-Lecce 1-0 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : dominio rossonero alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.34 Bel Milan con scambi rapidi tra i giocatori e baricentro alto, male il Lecce con tanti errori in fase di costruzione. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Finisce il primo tempo 1-0 per il Milan, rete di Calhanoglu. 44′ Giallo per Majer per fallo su Calhanoglu a centrocampo. 42′ Falco dalla destra punta Romagnoli e va al tiro, la palla debolmente finisce sulle mani di ...

calcio - nasce la divisione paralimpica della FIGC! Pancalli : “Non neghiamo a nessuno il gioco”. Gravina : “Primi al mondo a farlo” : Oggi è ufficialmente nata una divisione paralimpica sperimentale all’interno della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il Presidente Gabriele Gravina ha infatti stretto un accordo con Luca Pancalli, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano. L’avvio delle attività è previsto per il 1° luglio 2020 quando le attività di ben tre Federazioni (Fispes, Fispic, Fisdir) confluiranno in questa nuova divisione della Figc: si parla ...

calcio - Paolo Nicolato su Irlanda-Italia Under21 : “Cercheremo di imporre il nostro gioco - sarà un match impegnativo” : La Nazionale Under21 di Paolo Nicolato è pronta per affrontare la seconda sfida del Gruppo 1 di qualificazione agli Europei di categoria. Gli azzurrini, dopo la bella vittoria ottenuta a Castel di Sangro contro il Lussemburgo (5-0), dovranno vedersela domani alle ore 21.05 italiane contro l’Irlanda. Un match non semplice quello del Tallaght Stadium di Dublino dal momento che la selezione irlandese è in testa al raggruppamento grazie a ...

calcio - Paolo Nicolato su Irlanda-Italia Under21 : “Cercheremo di imporre il nostro gioco - sarà un match impegnativo” : La Nazionale Under21 di Paolo Nicolato è pronta per affrontare la seconda sfida del Gruppo 1 di qualificazione agli Europei di categoria. Gli azzurrini, dopo la bella vittoria ottenuta a Castel di Sangro contro il Lussemburgo (5-0), dovranno vedersela domani alle ore 21.05 italiane contro l’Irlanda. Un match non semplice quello del Tallaght Stadium di Dublino dal momento che la selezione irlandese è in testa al raggruppamento grazie a ...

“Il calcio non è un gioco da signorine” - Carolina Morace difende Petrachi : “lo direi anche io se…” : Carolina Morace dalla parte di Petrachi: l’ex calciatrice difende il direttore sportivo della Roma Nelle ultimeore non si fa altro che parlare della fraser di Gianluca Petrachi che, commentando un episodio durante Roma-Cagliari ha affermato “il calcio non è un gioco da signorine. Allora andiamo a fare danza classica no? Ma questo è un gioco di maschi“. Questa affermazione ha creato un po’ di scalpore, ma c’è ...

Petrachi furioso - Carolina Morace : “confermo - il calcio non è un gioco per signorine” : “Le parole di Petrachi? E’ una cosa che direi anche io se le mie calciatrici giocassero in punta di piedi, non la trovo una cosa offensiva”. Sono le dichiarazioni di Carolina Morace commenta così all’Adnkronos le parole pronunciate ieri dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, in relazione all’episodio della sfida contro il Cagliari: “Il calcio non è un gioco da signorine. Allora andiamo a ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : rete in fuorigioco di Belotti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60′ Esce Lozano per Callejon nel Napoli. 58′ Lancio di Ansaldi dalla destra, anticipo di Manolas che sventa il possibile colpo di testa di Belotti. 56′ Izzo con una bella percussione entra dentro l’area di rigore e viene messo giù, non è rigore per l’arbitro. 54′ Torino che sta interpretando molto bene il secondo tempo, alzando i ritmi di gioco nei momenti ...