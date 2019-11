Nintendo Switch | al via questa settimana la promozione Cyber Offerte 2019 con sconti fino

Black Friday 2019 - offerte e sconti/ PS4 e Nintendo Switch in promozione da Unieuro : Black Friday 2019, offerte e sconti: da Unieuro troverete interessanti promozioni per la PS4 e la Nintendo Switch, le due console più vendute

Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono finalmente disponibili per Nintendo Switch : Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i nuovi videogiochi dell'iconica serie Pokémon, sono ora disponibili in esclusiva per console della famiglia Nintendo Switch™. Si tratta del primo RPG della serie principale Pokémon per le nuove console e prevede tante novità per i fan: una nuova regione da esplorare, nuovi Pokémon da scoprire e nuove modalità di gioco.Per festeggiare l'uscita dei giochi, a partire da oggi gli Allenatori potranno iscriversi ...

Bee Simulator disponibile da oggi su PC - PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Bigben e Varsav Studio sono liete di annunciare l’uscita di Bee Simulator, ora disponibile per PC, Xbox One, PS4™ e Nintendo Switch™. Esplora il mondo con gli occhi di un’ape in Bee Simulator! In questo gioco educativo per tutta la famiglia, il giocatore impersonerà un’ape impollinatrice in un parco urbano ispirato Central Park. Raccogli polline, combatti le vespe, interagisci con le compagne ...

WRC 8 è finalmente disponibile per Nintendo Switch : Dopo il successo commerciale e di critica su PC, PS4 e Xbox One, WRC 8 - videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship - arriva oggi su Nintendo Switch. Ritenuto dai fan e da gran parte della stampa uno dei nuovi punti di riferimento per i giochi di rally, WRC 8 è da oggi a disposizione anche degli utenti Switch che possono finalmente prendere in mano il volante e vivere l'adrenalina di una vera gara di rally.Con auto completamente ...

The Stretchers disponibile da oggi su Nintendo Switch : The Stretchers, un divertente rompicapo cooperativo sviluppato da Tarsier Studios e pubblicato da Nintendo, è ora disponibile da scaricare dal Nintendo eShop su Nintendo Switch. I giocatori assumono il ruolo di due paramedici condividendo i Joy-Con con un amico o partendo da soli per salvare civili in difficoltà, noti come intontiti, nei modi più disparati e stravaganti. Per salvare gli intontiti, i giocatori ...

Recensione Luigi’s Mansion 3 - il fratello di Mario acchiappafantasmi su Nintendo Switch : Luigi's Mansion 3, in vendita da Halloween nei negozi di tutto il mondo, non è solo l'ultima golosissima esclusiva per Nintendo Switch, ma anche il terzo capitolo di una saga che rappresenta uno degli esperimenti più coraggiosi mai fatti dal colosso di Kyoto. L'episodio originale, classe 2001, ebbe onere e onore di accompagnare l'uscita del GameCube sul mercato, con la "grande N" pronta a dare in pasto a fedelissimi e curiosi una sua ...

Ora potete divertirvi a giocare col Nintendo Switch Pro Controller su Android : Il mercato dei giochi per smartphone ha vissuto una forte espansione negli ultimi anni tanto da essere divenuto il primo al mondo per fatturato L'articolo Ora potete divertirvi a giocare col Nintendo Switch Pro Controller su Android proviene da TuttoAndroid.

Un taglio di prezzo per Switch? Arriva la risposta di Nintendo : Una volta che le console sono sul mercato da anni, è normale che il loro prezzo venga ridotto per attirare più clienti e sfruttare i costi di produzione più bassi. Questo è il motivo per cui molti si chiedono se la stessa cosa accadrà presto per Nintendo Switch. Se siete interessati alla questione, dovreste sapere che Nintendo ha già chiarito la situazione.In una recente sessione di domande e risposte con gli investitori, Shuntaro Furukawa, ...

Farming Simulator 20 per Nintendo Switch è protagonista di un buffissimo trailer ispirato ai Pokémon : Focus Home ha superato se stessa con un trailer di lancio di Nintendo Switch di Farming Simulator 20 chiamato "Gotta Farm'em 'All". Ovviamente è un enorme tributo ai Pokémon, dato che mostrano "l'evoluzione" di alcuni trattori dello stesso colore di Pikachu e Charmander. Anche la musica e la presentazione imitano l'iconico franchise Nintendo.Questa non è la prima volta che Focus usa un'altra popolare IP come fonte d'ispirazione per un trailer. ...

Guida Luigi’s Mansion 3 : come trovare tutti i Boo nascosti su Nintendo Switch : L'uscita di Luigi's Mansion 3 su Nintendo Switch lo scorso Halloween non ha solo graziato i tantissimi possessori della console ibrida della "grande N" con un'avventura soft horror incredibilmente divertente, ma ha anche segnato uno dei lanci di maggior successo per la piattaforma da gioco nipponica. Merito dei ragazzi di Next Level Games, che sono riusciti a confezionare un assoluto capolavoro di stile e giocabilità sotto l'attenta Guida del ...

Luigi's Mansion 3 è il più grande lancio dell'anno per Nintendo Switch in UK : Il fratellino di Mario è diventato il più grande lancio per Nintendo Switch del 2019, un lancio migliore anche di Super Mario Maker 2 e Zelda: Link's Awakening.Luigi's Mansion 3 è arrivato secondo nella classifica UK di questa settimana dietro a Call of Duty: Modern Warfare, ma è senza dubbio un successo per Nintendo.Le vendite fisiche della settimana di lancio sono più che raddoppiate rispetto a quelle del predecessore per 3DS Luigi's Mansion ...

Migliori giochi Nintendo Switch – Classifica : Quali sono i Migliori giochi Nintendo Switch in uscita? Migliori giochi Switch multiplayer locale o Migliori giochi Switch multiplayer online? Se vi siete divertiti con i Migliori giochi Switch 2018, allora non potete lasciarvi sfuggire quelli che vi riportiamo di seguito, con la premessa che la lista è in continuo aggiornamento. Migliori giochi Nintendo Switch Corse WRC8 WRC8 non è il classico gioco di ...

Nintendo continuerà a migliorare Nintendo Switch Online per attirare nuovi utenti : Quando Nintendo ha lanciato il suo Nintendo Switch Online, era chiaro che tale servizio in abbonamento avesse bisogno di qualche ritoccatina, in effetti nonostante offrisse una selezione di titoli NES, molti utenti non erano convinti del rapporto qualità\prezzo della proposta di Nintendo. Da allora la grande N ha però apportato delle migliorie ed ha promesso (tra le altre cose) la disponibilità della sua esclusiva Tetris 99, oltre ad altri ...