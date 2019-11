Il botta e risposta a Live | poi Barbara D’Urso perde la pazienza | “Allora vai a casa!”

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) Uncon la conduttrice che non è passato inosservato quello andato in scena nell’ultima puntata di– Non è la. Protagonista, per la seconda settimana di fila, Paolo Brosio che, a proposito dei precedenti, è intervenuto nel bel mezzo dello spazio dedicato all’intervista esclusiva di Heather Parisi per fare una precisazione. Brosio voleva spiegare il malinteso sulle sue dichiarazioni della settimana scorsa. Nel dettaglio l’uscita mentre in studio si parlava dello scandalo degli abusi sessuali all’interno della chiesa: “Chi se ne frega dei casi dei preti che molestano i minori!”. Parole che hanno lasciato di sasso il pubblico e gli altri ospiti vip della trasmissione. Dunque Paolo Brosio ha chiesto alla padrona di casa la possibilità di chiarire quel suo intervento subito finito sulla graticola, ma ne è nato un piccolo scontro. (Continua dopo la foto) “Ti dò ...

carlaruocco1 : Sullo #IusSoli in questa fase è meglio non alimentare botta e risposta. Ora siamo concentrati sulla… - AS3691 : RT @LaStampa: Questa per l'Emilia-Romagna è una curiosa campagna elettorale dove i botta e risposta più ghiotti e i colpi, anche quelli bas… - infoitinterno : Botta e risposta a distanza tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio: 'Ci batteremo per lo Ius Culturae e lo Ius Soli'… -