Harry Potter | Wizards Unite sta per ricevere l' opzione di invio regali proprio come in

Harry Potter - la sua casa natale è disponibile su Airbnb : Poco importa che la saga originale dei romanzi si sia conclusa da oltre un decennio: il fenomeno Harry Potter non conosce crisi, e continua ancora oggi a elettrizzare gli animi di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, tra campionati di Quidditch, spin-off cinematografici, mostre itineranti, e sì, anche speciali alloggi incastonati nei luoghi più celebri della saga. Un esempio? La cittadina medievale di Lavenham, nella contea ...

Annunciati nuovi eventi su Harry Potter : Wizards Unite : Questo novembre Unitevi ai vostri stregoni preferiti nel gioco di WB Games e Niantic Inc. Harry Potter: Wizards Unite. A novembre i giocatori troveranno nuovi ed emozionanti eventi in-game da vivere fianco a fianco con i loro eroi e compagni.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Warner Bros. per tutti i dettagli sugli eventi in arrivo: Leggi altro...

Voci insistenti sul nuovo film Harry Potter 2020 a causa di un presunto trailer : cosa sappiamo : Iniziano ad essere insistenti le Voci riguardanti la realizzazione del nuovo film Harry Potter 2020. Da anni le indiscrezioni sul tema su susseguono, soprattutto sui social, dove di tanto in tanto vengono pubblicati dei trailer apparentemente legati a questo progetto. Considerando l'enorme numero di fan che c'è ancora oggi in Italia, come abbiamo percepito dopo la pubblicazione della nostra ultima news a tema in ordine di tempo, è chiaro che ...

Harry Potter Wizards Unite : Nuovi eventi per Novembre : Questo Novembre Unitevi ai vostri stregoni preferiti nel gioco di WB Games e Niantic Inc. Harry Potter™: Wizards Unite. A Novembre i giocatori troveranno Nuovi ed emozionanti eventi in-game da vivere fianco a fianco con i loro eroi e compagni. Il programma completo del mese include: Settimana internazionale dei giochi nelle Biblioteche In occasione della Settimana internazionale dei giochi nelle biblioteche, i ...

Harry Potter : Magic Awakened è un gioco di carte mobile al momento previsto solo per la Cina : Harry Potter: Magic Awakened è un nuovo titolo mobile realizzato da Warner Bros. in collaborazione col colosso cinese Netease, si tratta di un titolo incentrato sulle carte collezionabili che però al momento pare essere esclusiva del territorio cinese.Magic Awakened è un RPG (basato appunto sulle carte) ambientato qualche anno dopo la Seconda Guerra dei Maghi e vede il giocatore ricevere la famosa lettera di ammissione ad Hogwarts ed iniziare la ...

Harry Potter : Magic Awakened è un gioco di carte mobile - al momento previsto solo per la Cina : Harry Potter: Magic Awakened è un nuovo titolo mobile realizzato da Warner Bros. in collaborazione col colosso cinese Netease, si tratta di un titolo incentrato sulle carte collezionabili che però al momento pare essere esclusiva del territorio cinese.Magic Awakened è un RPG (basato appunto sulle carte) ambientato qualche anno dopo la Seconda Guerra dei Maghi e vede il giocatore ricevere la famosa lettera di ammissione ad Hogwarts ed iniziare la ...

Harry Potter : Wizards Unite raccoglieva dati sulla posizione degli utenti anche quando non giocavano : Come parte di un'ampia analisi su come le aziende tecnologiche stanno mappando il mondo, Kotaku ha rivelato che i Harry Potter: Wizards Unite di Niantic in particolare ha raccolto una quantità sorprendente di dati. Kotaku ha scoperto che Niantic probabilmente ha raccolto i dati sulla posizione anche quando l'utente non stava giocando. L'articolo Harry Potter: Wizards Unite raccoglieva dati sulla posizione degli utenti anche quando non giocavano ...

Harry Potter trasforma un progetto Kickstarter in un incredibile successo : Questa è la storia di come un gioco nato come un dei tanti progetti "anonimi" su Kickstarter, possa trasformarsi in un grande successo grazie a Harry Potter e Google.Day of Dragons è un gioco survival realizzato da Beawesome Games la cui campagna di raccolta fondi è stata lanciata il 2 settembre. La somma richiesta era di 12 mila dollari.Day of Dragons avrebbe permesso di giocare nei panni di un drago, anche online con altri giocatori, volando e ...

Harry Potter trasforma un progetto Kickstarter in un gioco di grande successo : Questa è la storia di come un gioco nato come "anonimo" progetto Kickstarter, diventi grazie ad Harry Potter e Google un titolo di successo.Come possiamo vedere, Day of Dragons è un gioco survival realizzato da Beawesome Games e la cui campagna di raccolta fondi è stata lanciata il 2 settembre. La somma richiesta era di 12 mila dollari.Day of Dragons avrebbe permesso di giocare nei panni di un drago, anche online con altri giocatori, volando e ...

Harry Potter : Hogwarts Mystery ha generato più di 153.5 milioni di dollari di guadagni : Harry Potter: Hogwarts Mystery è un free-to-play pubblicato per dispositivi mobile da Jam City nell'aprile del 2018, secondo gli ultimi rilevamenti pare il titolo abbia generato un volume di guadagni davvero niente male.Le stime degli analisti di Sensor Tower parlano di una cifra superiore ai 153.5 milioni di dollari, a quanto pare la maggioranza dei ricavi provengono dagli utenti iOS (il 54% del totale) mentre il restante 46% proviene dal ...

Arriva l'Oscurità in Harry Potter : Wizards Unite : Le forze oscure sono a piede libero in Harry Potter: Wizards Unite di WB Games e Niantic Inc.Riportiamo di seguito il comunicato WB per tutti i dettagli sui cambiamenti in arrivo: Leggi altro...

Harry Potter : Wizards Unite – Arriva l’oscurità : Le forze oscure sono a piede libero in Harry Potter: Wizards Unite di WB Games e Niantic Inc. Il #DarkArtsMonth (Mese delle Arti Oscure) permetterà ai giocatori di partecipare a eventi e attività divertenti all’interno del gioco per tutto ottobre. Questo è il programma completo del Mese delle Arti Oscure di Harry Potter: Wizards Unite: Evento brillante “Forze di ...

Non hai mai visto Billie Eilish tanto felice come davanti a Harry Potter : Un sorriso da pura magia The post Non hai mai visto Billie Eilish tanto felice come davanti a Harry Potter appeared first on News Mtv Italia.