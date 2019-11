ESONERO POCHETTINO | Ufficiale | il tecnico non ricopre più l’incarico

Daily Mail – Pochettino verso l’ESONERO - c’è Ancelotti per sostituirlo : Daily Mail – Pochettino verso l’esonero, c’è Ancelotti per sostituirlo. L’allenatore del Napoli è il primo nome per gli Spurs ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Tottenham starebbe seriamente pensando di sollevare Pochettino dal suo incarico dopo un inizio di stagione infelice. Secondo quanto riportato poco fa da Il Daily Mail, Carlo Ancelotti sarebbe uno […] Leggi tutto L'articolo Daily Mail – Pochettino ...