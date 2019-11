E se per rilanciare il Sud usassimo le Camere di Commercio?

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Ancora tu… ma non dovevamo vederci più? Il ritornello della nota canzone di Lucio Battisti viene alla mente leggendo il disegno di legge di Bilancio 2020 in cui, dopo tanti anni di oblio, si intravede un’attenzione per il Mezzogiorno, tanto da parlare di un Piano Sud.Recentemente la Svimez ha riportato la tematica in uno scenario più coerente che non è quello pervicacemente ancorato alla “cultura del divario” e della contrapposizione, tra un Sud sfruttato e impoverito e un Nord arricchitosi sulla sua pelle, bensì quello dello “sviluppo cooperativo europeo” secondo una visione unitaria in cui Sud e Nord giocano insieme la partita per la crescita.Attualissimo allora il pensiero di Luigi Sturzo che, parlando quasi un secolo fa a Napoli (era il 1923), affermava:“Quando noi diciamo che la questione del Mezzogiorno ...

matteorenzi : Buongiorno dalle Langhe. Ci vediamo oggi a Torino, in diretta dalle 15.30 per presentare ShockItalia, la nostra pro… - matteorenzi : Pronti per la diretta? #ItaliaViva presenta #ItaliaShock, il piano da 120 miliardi di € per rilanciare la crescita.… - ItaliaViva : Sala del Teatro dei Ragazzi sold out e tanto entusiasmo da parte degli utenti social che hanno voluto seguire la di… -