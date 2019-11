Ciclismo | Daniele Bennati si ritira a 39 anni | “Lo annuncio col sorriso | è stata una

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019)ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal, il 39enne ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo e di concludere una bella carriera da professionista incominciata nell’ormai lontano 2002. L’aretino è stato capace di vincere tre tappe al Giro d’Italia (tutte nel 2008), due al Tour de France (entrambe nel 2007, si impose in volata sui Campi Elisi a Parigi nella prestigiosa frazione che chiude la Grande Boucle) e ben sei alla Vuelta di Spagna. Il velocista toscano aveva iniziato la sua carriera alla Acqua & Sapone, poi nel 2005 passò alla Lampre, dal 2008 al 2010 corse per la Liquidas, successivamente avventure in Leopard-Trek e Saxo Bank prima di un triennio alla Tinkoff e la chiusura con la Movistar per cui militava dal 2017.si era infortunato a fine aprile durante l’ultima tappa della Vuelta Castilla y Leon ...

