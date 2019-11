PS5 | i dettagli su prezzo e data di uscita potrebbero essere svelati all' E3 2020

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 18 novembre 2019) PlayStation 5 è distante circa un anno. Come saprete, Sony ha già comunicato in via ufficiale che la prossima console sarà disponibile durante il periodo delle vacanze natalizie del.Tuttavia, anche se siamo a conoscenza di molte informazioni su PS5, ancora non sono statiche tutti attendono, ovvero ildella console e quando precisamente verrà lanciata.A quanto pare, per apprendere queste informazioni bisognerà attendere la prossima estate, quando, secondo l'insider PSERebus, Sony svelerà inel corso dell'E3, precisamente nel giorno della conferenza della società che dovrebbe svolgersi l'8 giugno.Leggi altro...

