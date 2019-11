LIVE Italia-Canada 0-2 | Coppa Davis 2019 in DIRETTA Il doppio per continuare a sperare

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Esce la risposta di Pospisil 15-0 Esce il dritto di Berrettini 1-2 Lo smash di Pospisil 40-30 Il colpo al corpo di Fognini 40-15 Se ne va la risposta di Berrettini 30-15 Shapovalov stecca lo smash 30-0 In re5te la risposta di Berrettini 15-0 In rete la risposta di Fognini 1-1 Esce la risposta di Pospisil 40-0 Fognini entra con la volèe di dritto e chiude uno scambio spettacolare 30-0 Buona prima di servizio di Berrettini 0-1 Ilinizia bene, in rete la risposta di Berrettini 40-0 La volèe di dritto di Pospisil 30-0 Lo smash di Pospisil 15-0 Out la risposta di Fognini 22.29 Servizio Shapovalov 22.29: E’ tutto pronto per iniziare. L’IOtalia si gioca tutto nel, è già una sfida dentro o fuori 22.24: La Russia ha vinto il primo set 7-6 ed è avanti 2-1 con la Croazia 22.20: Atleti in campo poer il ...

NekOfficial : In viaggio verso Monaco ascoltando i pezzi nuovi, scrivendo altre melodie con un leggero principio di influenza...… - SuperTennisTv : Ci siamo: tra poche ore i nostri azzurri???? scenderanno in campo contro i canadesi???? per dare il via alle… - matteosalvinimi : Pensate se qualcuno della Lega andasse a disturbare le manifestazioni altrui. Questi 'democratici' signori che odia… -