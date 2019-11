Lina Palmerini a Omnibus | Ridicolo che Conte pensi a un weekend di relax in questo

Ilva - Lina Palmerini a Coffee Break : "Questo non è l'unico problema - la bomba sul Conte bis sarà Alitalia" : Arcelor Mittal, il colosso industriale dell'acciaieria, si è tirata indietro e ora la questione ex Ilva torna sul tavolo del governo. Per Lina Palmerini non si tratta dell'unica patata bollente che Pd e Cinque Stelle dovranno affrontare. Secondo la firma del Sole 24 Ore, infatti, "il Conte bis dovrà