Libri più venduti | scrittori italiani al top | da Ferrante a Carofiglio ben 17 nei primi 20

La showrunner della serie Netflix di The Witcher svela quale sarà il più grande cambiamento rispetto ai Libri : La serie The Witcher di Netflix adatterà i romanzi originali dell'autore Andrzej Sapkowski, a partire dalla raccolta di racconti noti come The Last Wish. I fan riconosceranno sicuramente alcuni dei personaggi e avventure da quel libro, ma come la showrunner Lauren S. Hissrich ha spiegato a SciFi Now, (tramite Redanian Intelligence) ci saranno alcuni cambiamenti nella storia e in che modo determinati personaggi figureranno nella narrazione ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : analisi delle qualifiche. Marc Marquez senza rivali con condizioni meteo incerte. Più equiLibrio in gara : Mancava solo Motegi, l’unico circuito dell’attuale calendario in cui Marc Marquez non era mai riuscito a centrare una pole position in carriera. Come potesse andare a finire la qualifica del GP del Giappone 2019 di MotoGP non era difficile da prevedere e, nonostante un tracciato ancora leggermente umido per via della pioggia caduta in mattinata, il cannibale spagnolo ha completato la propria scintillante collezione regolando ...

Altaforte fuori da «Più Libri più liberi» - : Matteo Sacchi Dopo l'esclusione dal Lingotto ora anche il no della fiera di Roma Matteo Sacchi Altaforte, la casa editrice vicina a CasaPound, di nuovo messa alla porta da una fiera del libro, in questo caso «Più libri più liberi» che si terrà a dicembre a Roma. A maggio c'erano state le polemiche innescate da Io Sono Matteo Salvini, il libro-intervista di Chiara Giannini al leader della Lega, culminate nell'esclusione dell'editore al Salone ...