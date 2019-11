La più grande selezione di etichette della Maremma in un evento unico

Reperti archeologici trafugati - e il faccendiere svizzero disse al tombarolo. “Ho la più grande collezione etrusca del mondo” : “Mi saranno rimaste 40mila euro di monete che posso facilmente trasformare in contanti! Pero` me le voglio tenere! Mi capisci”. “Ci scialiamo questa sera. Facciamo 4/5 mila euro a testa se troviamo una moneta buona… per Londra”. E ancora: “C’e` un industriale del nord che vuole vendere la collezione di vasi che ha comprato in passato. O, non ce n’e` uno originale … ha speso 450 milioni di lire”. È scattata stamattina all’alba ...

La showrunner della serie Netflix di The Witcher svela quale sarà il più grande cambiamento rispetto ai libri : La serie The Witcher di Netflix adatterà i romanzi originali dell'autore Andrzej Sapkowski, a partire dalla raccolta di racconti noti come The Last Wish. I fan riconosceranno sicuramente alcuni dei personaggi e avventure da quel libro, ma come la showrunner Lauren S. Hissrich ha spiegato a SciFi Now, (tramite Redanian Intelligence) ci saranno alcuni cambiamenti nella storia e in che modo determinati personaggi figureranno nella narrazione ...

Venezia - il male più grande che la affligge non è l’acqua alta : Fiumi d’acqua e di parole vengono versate in queste ore di lunga emergenza per Venezia e le sue isole; tutti brutalmente risvegliatisi da un sonno profondo hanno compreso, pare solo ora, che la città più bella del mondo sta morendo se non si corre ai ripari. Sì, ma quali ripari? Gli occhi sono puntati sul Mose, la vera vergogna veneta, divenuto nei decenni l’opera delle opere, la magnificenza tecnologica del Veneto, la dimostrazione di ...

Aramco - al via la quotazione più grande della storia : Partite le richieste di sottoscrizioni del colosso petrolifero saudita. Valutazione preliminare fissata fra 1,6 e 1,71 mila miliardi di dollari

Maurizio Costanzo a TvBlog : "Antonello Falqui - il più grande professionista con cui ho lavorato" : Ieri è scomparso all'età di 94 anni il più grande regista del varietà in televisione Antonello Falqui. Qui su TvBlog abbiamo ospitato le parole ed i ricordi di Michele Guardì, per tanti anni braccio destro dell'inventore di Studio Uno. Antonello Falqui è morto, addio al maestro della regia tv prosegui la letturaMaurizio Costanzo a TvBlog: "Antonello Falqui, il più grande professionista con ...

Antonello Falqui - morto il grande regista del varietà televisivo. Fiorello : “Ci lascia il più grande di tutti” : “Ci lascia il papà del varietà. Il più grande di tutti. Ha fatto sognare gli Italiani con i suoi spettacoli. Ho avuto anche il piacere di conoscerlo. Grazie Maestro! Grazie e ancora grazie”. Con queste parole Fiorello ha detto addio ad Antonello Falqui, regista di tanti varietà e programmi televisivi della Rai. Aveva 94 anni: a dare notizia della scomparsa sono stati i familiari sui profilo social. “Sono partito per un Lungo ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Maio : “Il Mose è stato il più grande monumento alla corruzione in Italia - ma va completato” : “C’era un’opera di dubbia utilità, perché il Mose non è detto che risolva tutti i problemi. È stato il più grande monumento alla corruzione in Italia”, ma “senza spendere un euro più, credo che vada completato”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45. ...

Mafia : famiglia Borsellino - ‘confermato il più grande depistaggio della storia - molta amarezza’ : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) – “A nome dell’intera famiglia Borsellino, anche di Agnese che non c’è più, non posso che essere contento della conferma della sentenza di appello del processo Borsellino quater che ha confermato le condanne del primo grado, ma non nascondo anche la mia amarezza”. A parlare con l’Adnkronos è Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino, che è anche avvocato di parte ...

Cercasi 10mila cani per il più grande progetto sull’invecchiamento degli amici a quattro zampe : (foto: Getty Images) AAA Cercasi 10mila cani per il Dog Aging Project, il più grande progetto di ricerca sull’invecchiamento canino al mondo. L’appello è dei ricercatori della University of Washington School of Medicine che, insieme a quelli della Texas A&M University College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences, hanno avviato un’indagine per conto del National Institute of Aging (interno all’Nih) ...

Libano - il paese è sull’orlo del collasso. E ora il pericolo più grande è la strumentalizzazione : di Roberto Iannuzzi* Da mesi ormai il Libano, uno dei paesi più indebitati al mondo, è alle prese con una crisi economica e finanziaria sempre più grave, ulteriormente complicata, a partire da metà ottobre, dallo scoppio di proteste di piazza che hanno portato alle dimissioni del governo. Con migliaia di persone che hanno bloccato le strade del paese, le banche chiuse per giorni insieme a scuole e università, la lira libanese in caduta libera ...

"La più grande preoccupazione con Google Stadia è che potrebbe non esistere" afferma la sviluppatrice di Kine : Google Stadia sta per arrivare sul mercato e durante il PAX West, alcuni sviluppatori si sono riuniti per parlare del potenziale di questo servizio. Tra questi vi è Gwen Frey, la creatrice del puzzle Kine che sarà tra i titoli presenti in Stadia.Frey è abbastanza ottimista sulla tecnologia di Stadia: nell'intervista ha parlato del potenziale della connettività in streaming, dichiarando come le innovazioni di questo servizio potrebbero avere un ...

Jorge Lorenzo - il ritiro inglorioso di un campione del mondo. L’addio alla Ducati lo sbaglio più grande : A soli 32 anni cala il sipario sulla straordinaria carriera di Jorge Lorenzo, uno dei quattro grandissimi centauri che hanno segnato il Nuovo Millennio del Motomondiale (gli altri sono Casey Stoner, Valentino Rossi e Marc Marquez). Un finale triste ed inglorioso, non degno di un cinque volte campione del mondo che vanta 68 vittorie e 69 pole-position. Una decisione maturata al termine di una stagione da incubo, umiliante ed indecorosa. Approdato ...

Apple MacBook Pro 16 : tastiera rinnovata - più potenza e lo schermo Retina “più grande di sempre” : Apple ha presentato il nuovo MacBook Pro 16, la punta di diamante della linea portatile espressamente progettata per rispondere alle esigenze dei professionisti e della clientela più esigente. Il design è rimasto invariato rispetto al precedente modello da 15 pollici – per altro scomparso dal listino. Tre gli elementi chiave: un display Retina da 16 pollici, prestazioni fino all’80% più veloci e nuova Magic Keyboard. Il pannello Retina di ...