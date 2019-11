Frocio di m E il 29enne viene pestato dal branco

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Alessandro Ferro Episodio di violenza omofoba a Pozzallo, in provincia di Ragusa: un ragazzo di 29 anni finisce in ospedale dopo essere stato picchiato perché gay Preso a calci e pugni ed insultato perché gay. Un ventinovenne è stata la vittima di questo episodio accaduto a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Il giovane, che ha subìto la frattura del setto nasale e perso conoscenza, ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili dell'attacco di violenza. Tutto ha avuto inizio mentre la vittima si trovava in un bar per bere un caffè: secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato attorniato da un gruppo di ragazzini che gli avrebbe urlato, più volte, espressioni come "di merda". Nessuna reazione se non quella verbale da parte del ragazzo di 29 anni che ha invitato il gruppetto ad andarsene e lasciarlo in ...

