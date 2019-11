Come abbinare la camicia a quadri | idee di look

Fonte : dilei

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il“da boscaiolo” con lo stivale modello Timberland e la camiciona aè prettamente autunnale… ma è anche comodo e bello caldo, perfetto per un outfit casual da fine settimana. Vediamoindossarlo con stile e con che accessori abbinarlo per non essere troppo girly, ma mantenere un allure classy chic, anche in versione sportiva.la: premessa Isono un vero must have quest’anno. Li abbiamo visti sulle passerelle in modalità glamour posh e stanno invadendo lo street style con il loro gusto super casual e sportivissimo. Se si tratta nel dettaglio di unami chiede Eleonora, ildiventa immediatamente informale. Il mio consiglio quindi è quello di indossarla in contesti rilassati,quelli del weekend, anche senza dover necessariamente attendere una gita in montagna. Fonte Unsplash...

