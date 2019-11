Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 18 novembre 2019)diè tornata. Dopo le settimane di assenza dagli impegni pubblici del Principato che avevano scatenatoe pettegolezzi, la principessa è apparsa di nuovo accanto al marito Alberto durante un evento benefico della Croce Rossa. Ma niente sorrisi e abiti principeschi: ildiè apparsoe il suopiuttosto. L’ultima sua apparizione ufficiale era stata in Italia per l’inaugurazione di una scuola anti-sismica in Abruzzo come presidente della Croce Rossa. Poi una breve comparsa nel mese di settembre per accompagnare i figli al primo giorno di scuola.A causa dell’assenza prolungata, qualcuno ha parlato di crisi matrimoniale, altri hanno ipotizzato che la principessa fosse malata e qualcun altro ancora è arrivato ad affermare cheWittstock non potesse comparire in pubblico ...

HuffPostItalia : Charlene di Monaco è ricomparsa: il volto triste e il look dimesso scatenano i rumors - infoitcultura : Charlene e Carolina di Monaco come Kate e Meghan: cognate in guerra - infoitcultura : Charlene Wittstock torna con Alberto di Monaco (e con gli occhiali mai visti prima): i musi sono lunghissimi, -