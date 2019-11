Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 18 novembre 2019) Lodevole iniziativa dele dell’Olimpia Milano per dare una mano a tutte le popolazioni colpite dai gravi problemi che il maltempo ha causato nell’ultima settimana lungo tutta l’Italia, con particolare attenzione alle situazioni di Venezia e Matera. Come affermato in un comunicato uscito poche decine di minuti fa, infatti, “a seguito degli ingenti danni che diverse città e regioni italiane hanno subito per via del maltempo degli ultimi giorni, ilha deciso di devolvere interamente alla Protezione Civile, a supporto degli interventi di soccorso in atto, l’dei tre incontri diche AX Olimpia Milano disputerà questa settimana al Mediolanum Forum di Assago“. Nello specifico, le treche vengono menzionate sono quelle di domani e giovedì, di Eurolega, in cui l’Olimpia affronterà il Maccabi Tel Aviv e i finalisti della scorsa ...

OA_Sport : Basket: il Gruppo Armani devolverà l’intero incasso delle prossime tre gare casalinghe dell’Olimpia Milano alla Pro… - NelloBologna : RT @Monica_Dascenzo: 'Cercare di lasciare questo azzurro in una posizione migliore di quando l’ho indossato la prima volta'. Giorgia Sottan… - Monica_Dascenzo : 'Cercare di lasciare questo azzurro in una posizione migliore di quando l’ho indossato la prima volta'. Giorgia Sot… -