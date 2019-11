Live Paganese-Bari | Serie C | Erra a caccia del successo | Vivarini cerca continuità

Live Ternana-Paganese Serie C - le formazioni ufficiali : Erra rinuncia a Calil e Dramè : 16:35 - Manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida Ternana-Paganese: siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre 16:35 - Arbitra l'incontro il signor Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale, coadiuvato dagli assistenti Marco Lencioni della sezione di Lucca e Luca Testi della sezione di Livorno...Continua a leggere

Live Picerno-Paganese Serie C : Dramè c'è - out Diop e Perri - due assenze per Giacomarro : La Serie C torna in campo per la dodicesima giornata di andata e tra le sfide in programma oggi 27 ottobre spicca il match Picerno-Paganese, che si gioca questo pomeriggio sul neutro dello stadio Alfredo Viviani di Potenza, a causa della mancata omologazione per la categoria dell'impianto casalingo, il Donato Curcio, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00. I rossoblu del tecnico Domenico Giacomarro, ex di turno dopo aver allenato la ...

Live Paganese-Vibonese Serie C : sfida playoff al Torre tra migliori attacchi del girone : La Serie C scende in campo oggi per il turno infrasettimanale, valido per l’undicesima giornata di andata: allo stadio Marcello Torre di scena la sfida Paganese-Vibonese, con fischio di inizio fissato per le ore 18.30. Si affrontano i due migliori attacchi del raggruppamento, entrambi appaiati a quota 19 realizzazioni, in un match che promette spettacolo e reti da ambo le parti. Gli azzurrostellati guidati da Alessandro Erra vogliono riscattare ...

Live Teramo-Paganese Serie C : Erra a difesa dell'imbattibilità - pronto riscatto per Tedino : Allo stadio Gaetano Bonolis il Teramo ospita la Paganese nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie C Girone C: gli azzurrostellati sono la vera sorpresa del torneo, attualmente all'ottavo posto in virtù dei 15 punti conquistati in nove incontri, frutto di quattro successi, tre pareggi e due sconfitte. I campani, dopo la sconfitta nel derby contro la Cavese al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sono reduci da quattro ...

Live Paganese-Avellino Serie C - problemi in difesa per Erra - ultima spiaggia per Ignoffo : Appena due mesi dopo l'ultimo incontro, Paganese ed Avellino si ritrovano al Marcello Torre per la sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C Girone C: in quella circostanza, era la vigilia di FErragosto, le due compagini si affrontarono per la seconda giornata del mini girone I di Coppa Italia. Il match terminò con il risultato di 2-2 , con gli azzurrostellati che ripresero due volte gli irpini, dopo essere passati in vantaggio ...

Live Paganese-Reggina Serie C - Erra senza Perri attende gli amaranto dell'ex Reginaldo : La seconda potenza del Girone C, la Reggina, affronta la sorpresa del raggruppamento, la Paganese, per un match che mette in palio punti importanti per gli obiettivi prefissi dalle due formazioni ad inizio stagione: sulla carta un gap di appena quattro punti che potrebbe essere completamente stravolto in caso di successo da parte degli azzurrostellati. La formazione di mister Erra ha cominciato la stagione nel migliore dei modi: i campani si ...

Live Rieti-Paganese Serie C : Erra in cerca di conferme - Mariani vuole i tre punti : Dopo il successo interno contro il Rende, la Paganese del tecnico Alessandro Erra fa visita al Rieti di mister Alberto Mariani nel match valido per la settima giornata di Serie C Girone C. Gli azzurrostellati hanno ben figurato fino ad ora: 8 punti in sei gare, terzo miglior attacco del torneo e un gruppo che pratica un calcio decisamente diverso da quello messo in atto nella passata stagione. Il trainer di Coperchia tuttavia non è ancora ...

