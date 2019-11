Fonte : ilnapolista

(Di domenica 17 novembre 2019) Fa ovviamente discutere la notizia della busta coninviata all’Inter e indirizzata ad Antonio. Ne scrive il Corriere dello Sport. La città die il mondo del calcio sono scossi dalle minacce di morte indirizzate giovedì al tecnico dell’Inter Antonio. Come rivelato dal Corriere della Sera e da Il Giorno, tre giorni fa nella sede dell’Inter di viale della Liberazione è stata recapitata una lettera anonima, scritta in un italiano sgrammaticato, cheneva unper fucile calibro 22 e messaggi minatori espliciti rivolti al tecnico. Un episodio grave che, dopo la denuncia presentata al Nucleo Informativo dei Carabinieri di via della Moscova, ha spinto la Procura milanese ad aprire un’inchiesta, al momento a carico di ignoti, con l’accusa di minacce aggravate e detenzione di munizioni. “Sembra che le minacce non siano riconducibili né ad ambienti ...

napolista : Il Cosport: Milano scossa dal proiettile a Conte L’inchiesta della Procura, l’intervento del sindaco. Forse Conte… -