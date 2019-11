Governo | Zingaretti | “Ius soli e parità salariale in agenda” E attacca chi lavora per

Pd - Zingaretti evoca Renzi : “Chi vuole rosicarci consenso si scava la fossa”. Sul Governo : “Legge per parità salariale tra donne e uomini” : Non lo nominano direttamente mai ma il riferimento è sempre lui: Matteo Renzi. L’ombra dell’ex segretario viene evocata più volte alla convention del Pd a Bologna. La kermesse dem nel capoluogo emiliano ha come obiettivo l’approvazione del nuovo statuto del partito ma arriva in una fase delicata: da una parte c’è la Lega di Matteo Salvini che punta a scippare al centrosinistra l’Emilia Romagna alle regionali di ...

Zingaretti lavora ad alleanze larghe e blinda il Governo : Quattromila persone sabato, tremila venerdì, altre 1.600 per la cena a sostegno di Stefano Bonaccini sabato sera. "E questo è solo l'inizio, ne vedremo delle belle", promette un raggiante Nicola Zingaretti. La tre giorni di assemblea aperta del Partito Democratico registra numeri inaspettati anche per i più ottimisti fra gli organizzatori e il leader dem approfitta della 'vetrina' per lanciare un segnale al governo e agli ...

CAOS Governo/ Mannino : Zingaretti - torna al Pci e sfiducia Conte a gennaio : Elezioni a gennaio per dare chiarezza al quadro politico e "costringere" Salvini a un profilo più europeista. Il M5s? Non è idoneo a guidare il Paese

Nicola Zingaretti pronto a far cadere il Governo : le tre tappe del Pd prima della crisi : Il governo giallo-rosso è agli sgoccioli. Nicola Zingaretti non ne può più, d'altronde - come riferiscono diversi ministri dem - "questo esecutivo non è in rodaggio, non è proprio mai partito". Il leader del Pd si ritrova sempre bastonato sia dagli alleati che dai suoi stessi compagni, o meglio, da

Zingaretti avverte il Governo : "O si cambiano le cose o il Pd non ci sta più" : "O si governa per cambiare le cose e non solo per occupare le poltrone o il Pd non ci sta ad andare avanti così". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Di Martedì, su La7. "E' un po' ipocrita dire 'non possiamo permetterci l'elezione di un Presidente della Repubblica sovranista e poi non dire nulla affinché gli italiani percepiscano una alternativa più credibile a quella che le destre mettono in campo in questo momento". Un ...

Governo : Zingaretti - ‘Salvini accusa Conte di atto fatto da lui’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Quella riunione del Cdm la presiedeva Salvini, o sbaglio? L’accusa di conflitto d’interessi viene da Salvini, mi diverte che accusa un altro di un atto che ha compiuto lui. Sono proprio quelle furbizie di cui faremo volentieri a meno. Poteva dirlo allora”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘Salvini accusa Conte di atto fatto da ...

Governo : Zingaretti - ‘no ipocrisie - va costruita alternativa a destra’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Dico ai miei alleati: o la smettete, la smettiamo di litigare tutti i giorni o non rappresenteremo una alternativa credibile” alla destra. Lo dice Nicola Zingaretti a DiMartedì su La7.“E’ un po’ ipocrita dire che non possiamo permetterci l’elezione di un presidente della Repubblica sovranista e non fare nulla affinchè gli italiani percepiscano una alternativa più ...

**Governo : Zingaretti - ‘troppi litigi - da nemici non si governa’** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ci sono troppe polemiche. Questa manovra, secondo me, ha ricominciato a rimettere un po’ di soldi nelle tasche degli italiani, abbiamo eliminato l’aumento dell’Iva ma tutti i giorni si litiga e questo non va bene”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Di Martedì su La7. “Si può governare insieme da alleati, non si può governare insieme da nemici perché altrimenti ...

Governo : Zingaretti - ‘Pd ci sta solo se cambia e migliora Paese’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Io ho detto in maniera molto esplicita: il Pd non sta al Governo per occupare le poltrone dei ministeri o fare le nomine degli enti, tante, che verranno. Il Pd sta al Governo se cambia e migliora l’Italia. Se queste condizioni vengono meno, è chiaro che viene meno anche il motivo per cui stiamo dentro questo Governo”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7. L'articolo Governo: ...

Ilva - Nicola Zingaretti apre all'immunità : nel Governo è tutti contro tutti : Scontro totale sull'Ilva dopo la decisione di ArcelorMittal di lasciare l'impianto siderurgico. In questo contesto, nelle ultime ore, filtrano voci su una controcordata che sarebbe guidata da Sajjan Jindal che aveva già presentato un’offerta vincolante con Arvedi, Del Vecchio e Cassa Depositi. Ma al

Ex Ilva : Zingaretti - ‘Governo dia seguito a impegni richiesti da Pd’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – ‘Sulla vicenda ex Ilva il Governo deve dare immediatamente seguito agli impegni richiesti dal Pd con il voto in Parlamento su un ordine del giorno che chiedeva di garantire in tempi rapidi e con ogni mezzo, anche legislativo, la permanenza dell’attività produttiva siderurgica a Taranto e la completa realizzazione del piano di risanamento ambientale”. Lo dice in una nota il segretario Pd ...

Governo - Zingaretti : “Logoramento continuo da Renzi? Manovra va difesa insieme. Luogo di dibattito è il Parlamento” : Prima gli attriti con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poi l’emendamento annunciato su Quota 100 e gli attacchi su plastic tax e l’aumento delle tasse sulle auto aziendali. Infine, Italia Viva di Matteo Renzi lancia l’assalto pure sul cuneo fiscale, riforma voluta dal Pd, con un emendamento in preparazione per far slittare dal 1 luglio al 1 ottobre il taglio per abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti. Una mossa ...

Governo - Zingaretti : "Stop furbizieO regaliamo l'Italia alle destre" : "Stop a furbizie, ipocrisie e sgambetti". Il Governo va avanti "solo con il gioco di squadra", o meglio "solo condividendo questo spirito e' utile andare avanti". E' il messaggio che il segretario del Pd Nicola Zingaretti rivolge agli alleati di Governo avvitati in una perenne polemica sulla manovra economica. Segui su affaritaliani.it