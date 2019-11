Belen in fuga con De Martino E reagisce su Instagram ai pettegolezzi

Belen e Cecilia Rodriguez : fuga in una meta segreta - dove vanno le Rodriguez : Cecilia e Belen Rodriguez in viaggio insieme. Le due hanno lasciato l’Italia per motivi di lavoro. Pochi giorni dopo al compleanno del fratello Jeremias, le due sorelle argentine hanno fatto le valige e sono partite. All'inizio volevano tenere segreta la meta ma dopo poco la vispa Cecilia non ce l'h

Cecilia e Belen - la ‘fuga’ delle sorelle Rodriguez : ecco dove sono volate : Cecilia e Belen, le sorelle Rodriguez in viaggio insieme. ecco dove sono volate questa volta È da poco ritornata dal Marocco, dove ci è stata insieme al fidanzato Ignazio, ma Cecilia è già dovuta ripartire insieme a Belen. Le sorelle Rodriguez proprio poche ore fa hanno lasciato l’Italia per motivi, non di piacere, ma lavorativi. […] L'articolo Cecilia e Belen, la ‘fuga’ delle sorelle Rodriguez: ecco dove sono volate ...

La fuga sexy di Belen con Stefano : lato B e farfallina in primo piano : Belen approfitta della vacanza romantica con Stefano De Martino per incantare il suo pubblico di Instagram con scatti e video da censura. L’occhio dei fan cade, però, proprio su un tattoo a forma di farfallina... Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono volati alle Maldive per una vacanza extra lusso in un resort a 5 stelle, senza il piccolo Santiago. Dalle Maldive, infatti, la coppia pubblica foto e video di spiagge da sogno dalle acque ...

Per Belen e Stefano fuga romantica alle Maldive : Sono volati al caldo per godersi qualche giorno tra amore e relax, e dalle spiagge delle Maldive postano scatti paradisiaci. Belen Rodriguez e Stefano De Martino condividono su Instagram istantanee delle loro vacanze in un resort esclusivo, tra pose super sexy e momenti di tenerezza a due. Passione alle stelle per la coppia, che ha lasciato il figlio Santiago a casa per godersi appieno la ritrovata complicità. In vacanza con il marito, Belen è ...

