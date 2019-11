Pensioni | età di uscita stabile fino al 2022 | invariate anticipata a 64 anni e quota 100

Pensioni ultima ora : età pensionabile resta a 67 anni - la tabella : Pensioni ultima ora: età pensionabile resta a 67 anni, la tabella Pensioni ultima ora, è stato pubblicato ieri 14 novembre 2019 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 5 novembre 2019 avente ad oggetto “Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all’incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021”. Pensioni, requisiti accesso ai trattamenti: nessun ...

Pensioni - niente aumento età nel 2021 : Dl in Gazzetta - si salvano i nati 1954 e 1955 : Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che adegua le Pensioni agli aumenti della vita media degli italiani è finito ieri in Gazzetta Ufficiale. L'atto che il Mef ha prodotto in solido col Ministero del Lavoro ufficializza quello che in questi giorni è stato ampiamente anticipato da siti web, giornali e tutti gli altri media. Nessun aumento dell'età pensionabile verrà applicato per le Pensioni di vecchiaia nel biennio 2021-2022 ...

Pensioni - l’età di vecchiaia a 67 anni rimane ferma fino al 2022 : Prima applicazione della riforma 2011 che adegua il limite alla speranza di vita: il limite anagrafico dei 67 anni è stato confermato con un decreto ministeriale sulla base della speranza di vita accertata a consuntivo dall’Istat per l’intero biennio 2017-2018

Pensioni - età invariata a 67 anni fino al 2022 poi 67 - 3 : escono i nati entro dicembre 1955 : Nell'incertezza di quanto accadrà fino al termine della sperimentazione del 2021 delle Pensioni anticipate con quota 100, arriva una notizia concreta riguardante le Pensioni di vecchiaia e l'evolversi de relativi requisiti di uscita. Infatti, l'età di 67 anni rimarrà stabile, in base alla speranza di vita, fino al 2022. Il requisito anagrafico, dunque, rimane confermato oltre che per questi ultimi due mesi del 2019, anche per il prossimo ...

Pensioni - sottosegretario Baretta : ‘Confronto con sindacati su Quota100 dopo ok a Manovra’ : dopo la sessione di Bilancio ci sarà un confronto tra il Governo ed i sindacati sulla riforma delle Pensioni nel suo complesso e dunque anche su eventuali modifiche alla legge Fornero, varata nel 2011. Ad annunciare l’apertura di un tavolo è stato, nelle scorse ore, il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta. Intanto, però, viene confermata la Quota 100, le cui risorse necessarie troveranno spazio nella legge di Bilancio 2020 come quelle ...

Pensioni - in Germania la proposta della Buba : 'Alzare l'età oltre 69 anni' : Il dibattito sulla previdenza pubblica e sull'età di accesso alla pensione non è una prerogativa solo italiana. Lo dimostrano le ultime notizie in arrivo dalla Germania, dove l'economia è in rallentamento e potrebbe andare a scontrarsi contro una recessione soft nelle prossime settimane. Proprio nell'occasione di una recente analisi sulla situazione economia del Paese la Bundesbank è tornata a fare il punto della situazione anche rispetto ai ...