Maltempo Genova | interventi per frane e alberi caduti per raffiche di vento e pioggia

Maltempo - allerta a Genova : chiusi parchi - cimiteri e accessi al mare : Il Comune di Genova, a seguito dell’avviso emesso dal centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede vento di burrasca forte e mareggiate intense per la giornata di oggi, ha disposto la chiusura al pubblico di tutti i giardini, i parchi storici e i cimiteri ed il divieto di transito ai motocicli e ai mezzi telonati e furgonati sulla strada sopraelevata Aldo Moro, che collega il ponente al levante ...

Maltempo - è allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Maltempo a Genova - la tromba marina a un passo dal Porto Antico : le immagini : Una tromba marina, un arcobaleno, grandine e un intenso temporale di breve durata: è il mix di fenomeni meteorologici registrato dall’Arpal stamani a Genova. Nessun danno da segnalare a persone o cose. Una tromba marina è passata al largo di Genova davanti al Porto Antico. Rovesci temporaleschi con grandine hanno interessato il settore centrale della Regione e in particolare il Ponente genovese, la Val Polcevera, la Valle Scrivia raggiungendo ...

Maltempo - tromba d'aria davanti al Porto Antico di Genova. VIDEO : Una tromba d’aria marina è passata nella mattinata di giovedì 7 novembre al largo di Genova, davanti al Porto Antico. Non ci sono stati danni a persone o cose, ma il fenomeno meteorologico ha attirato l’attenzione di tanti genovesi. Oltre alla tromba d’aria, l’Arpal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ha registrato anche un intenso temporale di breve durata, accompagnato dalla grandine e poi da un arcobaleno. La tromba d'aria ...

Maltempo - grosse trombe marine sul porto di Genova [VIDEO] : Le prime avvisaglie del nuovo imminente peggioramento del tempo si stanno manifestando sulle coste della Liguria, dove i contrasti aria fresca nord atlantica e mar Ligure più caldo del normale...

Maltempo - enorme tornado si abbatte su Genova [FOTO e VIDEO LIVE] : Il Maltempo sta colpendo in modo particolarmente intenso Genova da stamattina. Pochi minuti fa un enorme tornado s’è abbattuto sul litorale cittadino. Nel capoluogo della Liguria sta piovendo in modo particolarmente intenso (52mm a Sestri Ponente, 42mm a Multedo, 34mm a Oregina, 27mm a Cornigliano, 21mm a Castelletto, 16mm a Staglieno) e la temperatura è tipicamente autunnale, di appena +12°C in pieno giorno dopo una minima di +9°C. ...

Maltempo : chiusa l’Aurelia a Genova per allagamento : L’Aurelia è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza della Galleria Sant’Anna, dal km 475,135 al 475,760, in entrambe le direzioni, a seguito di una mareggiata in atto che ha causato l’allagamento della sede stradale in località Sestri Levante in provincia di Genova. Lo segnala Anas, specificando che il traffico al momento viene deviato nel tratto dei caselli di Sestri Levante e Lavagna (A12). Sul posto sono ...

Maltempo e mareggiate in Liguria : il Comune di Genova chiude gli accessi a mare e scogli : A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, lunedì 4 novembre, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità per il Comune di Genova. In particolare viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio ...

Maltempo Liguria : grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova : Una imponente frana è caduta sulla strada per Costa di Bargone, nel Chiavarese, schiacciando due auto e schiantando due antichi muri. isolate una cinquantina di persone che vivono nell’antico borgo di Costa di Bargone. L'articolo Maltempo Liguria: grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Genova : riaperta in anticipo la strada Campo Ligure – Masone : La strada statale 456 del Turchino, fra Campo Ligure e Masone chiusa martedi’ scorso a causa di una frana provocata dal Maltempo e’ stata riaperta a senso unico alternato oggi pomeriggio in anticipo di alcune ore rispetto alle previsioni. Lo comunica l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone oggi pomeriggio via fb. “In meno di una settimana abbiamo portato a termine la prima fase di un intervento ...

Maltempo : riaperta la linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui : È stata riaperta questa mattina la linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui Terme. Sono terminate le attività di ripristino dell’infrastruttura dovuti ai movimenti franosi di lunedì scorso a causa del Maltempo che aveva colpito il basso Piemonte e zone confinanti della Liguria nella provincia di Genova. Lo rende noto Trenitalia che in questi giorni aveva svolto il servizio mettendo a disposizione dei bus. L'articolo Maltempo: riaperta la linea ...

Maltempo - Ferrovie dello Stato : prosegue il ripristino della Genova-Ovada : Sarà riaperta sabato 26 ottobre la linea ferroviaria Genova-Ovada, interrotta da lunedì per alcuni movimenti franosi nei pressi dei binari. Nonostante la pioggia, 60 operai e tecnici di Rfi e delle ditte specializzate lavorano senza sosta per garantire la riapertura in sicurezza della linea. Trenitalia manterra’ attivo anche domani il servizio sostitutivo con bus fra Genova e Ovada (Alessandria). Diciotto mezzi effettuano collegamenti ...

Maltempo Liguria : tra Genova e Savona la pioggia di 7-8 mesi in soli 10 giorni : “Negli ultimi dieci giorni nel centro della Liguria tra Genova e Savona sono caduti 1.000 millimetri di pioggia, l’equivalente di quanto caduto in 7-8 mesi, la media annuale negli ultimi 50 anni è di 1.700 millimetri“: lo ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a Genova, nel centro operativo della Protezione civile. “Per il resto della giornata odierna ci aspettiamo che il fronte ...