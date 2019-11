F1 | GP Brasile 2019 | le possibili strategie per la gara Leclerc prova a scombinare i

F1 - GP Brasile 2019 : perché è stato penalizzato Charles Leclerc? Cambio di motore per il monegasco - scatterà 14° : il regolamento : Il monegasco Charles Leclerc era cosciente che il weekend del GP del Brasile, ad Interlagos, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1 sarebbe stato decisamente problematico. Il 22enne del Principato, quarto nell’ordine dei tempi nelle qualifiche, scatterà dalla casella n.14 per via di una penalità. A Charles, infatti, è stata comminata una penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la sua Power ...

F1 - GP Brasile 2019 : perché è stato penalizzato Charles Leclerc? Cambio di motore per il monegasco - scatterà 14° : il regolamento : Il monegasco Charles Leclerc era cosciente che il weekend del GP del Brasile, ad Interlagos, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1 sarebbe stato decisamente problematico. Il 22enne del Principato, quarto nell’ordine dei tempi nelle qualifiche, scatterà dalla casella n.14 per via di una penalità. A Charles, infatti, è stata comminata una penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la sua Power ...

F1 - GP Brasile 2019 : analisi delle qualifiche. Dominio di Verstappen - ma la gara sarà più equilibrata : Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP del Brasile 2019 di F1 e lo ha fatto con pieno merito. Una vera dimostrazione di forza per l’olandese che ha saputo portare la sua Red Bull al primo posto confermando come la vettura di Milton Keynes sembra disegnata appositamente per il tracciato di Interlagos, specialmente per il secondo settore, quello più guidato, laddove la RB15 non ha davvero rivali. Oggi è stato così, come ci si ...

Mattia Binotto F1 - GP Brasile 2019 : “Peccato per la pole - domani può accadere di tutto in gara” : Un secondo e un quarto posto (con penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza): è questo il computo per la Ferrari nelle qualifiche del GP del Brasile, penultimo atto del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos le Rosse non sono riuscite a prevalere nella lotta serrata con l’olandese Max Verstappen (Red Bull), che si è portato a casa una p.1 meritata, evidenziando una grande velocità soprattutto nel secondo settore, ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel è secondo dietro Verstappen - Leclerc dovrà rimontare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE LE DICHIARAZIONI DI MAX Verstappen 20.08 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, griglia di partenza, dichiarazioni, analisi, video, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 20.07 Per la vittoria appare tutto incerto, la sensazione è che Verstappen e Hamilton siano i favoriti, Vettel e la Ferrari ...

Lewis Hamilton F1 - GP Brasile 2019 : “Ho fatto il meglio possibile - sarà dura vincere domani” : Lewis Hamilton ha concluso in terza posizione le qualifiche del GP del Brasile, penultimo atto del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il campione del mondo della Mercedes ha dovuto fare i conti con la grande verve dell’olandese Max Verstappen, che si è preso con merito la pole-position, dominando il time-attack. Poco da fare per Lewis che, soprattutto nel primo settore, non è riuscito a sviluppare una velocità adeguata con ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Brasile 2019 : Max Verstappen in pole davanti a Vettel e Hamilton - Leclerc partirà 14° : Max Verstappen completa un sabato da urlo e si aggiudica la pole position del Gran Premio del Brasile 2019, penultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese classe 1997 si è dimostrato nettamente il più forte per tutta la giornata sul giro secco con una Red Bull molto competitiva ad Interlagos ed ha centrato così la seconda pole position della carriera candidandosi al ruolo di favorito assoluto anche per la vittoria finale ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “La vettura si è migliorata durante le qualifiche. Sono cautamente ottimista per domani” : Ci ha provato in tutti i modi Sebastian Vettel a conquistare la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 di F1, ma nulla ha potuto contro la prepotenza della Red Bul di Max Verstappen nel secondo settore. Il tedesco è riuscito nel suo obiettivo di mettersi alle spalle le due Mercedes e domani proverà a guadagnarsi la testa della corsa presumibilmente già in curva 1 o sfruttando il dritto che precede la 4. C’è comunque soddisfazione ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : pole di Verstappen davanti a Vettel - Leclerc partirà 14°! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 20.08 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, griglia di partenza, dichiarazioni, analisi, video, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 20.07 Per la vittoria appare tutto incerto, la sensazione è che Verstappen e Hamilton siano i favoriti, Vettel e la Ferrari hanno denotato dei problemi con la tenuta delle gomme. Sarà ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Verstappen davanti a Vettel per 8 millesimi! Ultimi minuti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 Verstappen non si migliora al primo settore. Leclerc è più veloce. 19.59 Ultimo minuto…Si stanno lanciando Ferrari, Red Bull e Mercedes. Albon è il primo dei big a lanciarsi. 19.58 Tutti in pista per l’assalto finale alla pole! 19.57 Ultimi 3 minuti. 19.56 L’olandese resta dunque nettamente favorito per la pole. Vettel ha il dovere di provarci! Deve migliorarsi e ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel a 8 millesimi da Verstappen - ci deve credere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 Verstappen non si migliora al primo settore. Leclerc è più veloce. 19.59 Ultimo minuto…Si stanno lanciando Ferrari, Red Bull e Mercedes. Albon è il primo dei big a lanciarsi. 19.58 Tutti in pista per l’assalto finale alla pole! 19.57 Ultimi 3 minuti. 19.56 L’olandese resta dunque nettamente favorito per la pole. Vettel ha il dovere di provarci! deve migliorarsi e ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Leclerc secondo dietro Verstappen nella Q1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31 TEMPONE DI Leclerc CON GOMME MEDIE! E’ secondo a 385 millesimi da Verstappen, ma con una mescola di differenza! 1’07″503 per l’olandese. 19.30 1’08″088 per Hamilton, 0.144 di vantaggio su Bottas. Vettel è in pista con le soft. 19.29 Gomme medie invece per Leclerc. 19.28 Il primo pilota ad uscire dai box è Hamilton, seguito dal compagno di squadra ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Q1 dominata da Verstappen - Leclerc a 2 decimi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31 TEMPONE DI Leclerc CON GOMME MEDIE! E’ secondo a 385 millesimi da Verstappen, ma con una mescola di differenza! 1’07″503 per l’olandese. 19.30 1’08″088 per Hamilton, 0.144 di vantaggio su Bottas. Vettel è in pista con le soft. 19.29 Gomme medie invece per Leclerc. 19.28 Il primo pilota ad uscire dai box è Hamilton, seguito dal compagno di squadra ...

F1 - Gara GP Brasile 2019 : programma - orari e tv (domenica 17 novembre) : Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche, è già tempo di pensare a domani, ovvero al Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos a San Paolo andrà in scena il penultimo appuntamento della stagione, per una prova che regala sempre sorpassi ed emozioni. Hamilton e Bottas saranno ancora i favoriti? La Ferrari saprà mettere in condizione Leclerc di rimontare? E guai a sottovalutare Verstappen… IN TV ...