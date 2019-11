F1 | Gara GP Brasile 2019 | programma | orari e tv domenica 17 novembre

F1 - il programma del GP del Brasile : la Gara alle ore 18 : 10 di domenica 17 novembre : Nel week-end che si concluderà domenica 17 novembre si svolgerà il penultimo Gran Premio della stagione di Formula 1. Si correrà in Brasile, nel circuito di Interlagos. Le prime due sessioni di prove libere si sono svolte ieri, venerdì: nella prima il pilota più veloce è stato Alexander Albon, mentre nella seconda le due Ferrari hanno dominato (Sebastian Vettel è stato il più veloce, seguito subito dopo dal compagno Charles Leclerc)....Continua ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono contento della Ferrari - devo lavorare sul passo Gara” : Charles Lecles ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. Il monegasco si è dovuto accodare al compagno di squadra Sebastian Vettel e dovrà scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito il motore. Il giovane alfiere della Ferrari sarà sicuramente chiamato a una gara di rimonta ma non perde l’entusiasmo come ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Giornata discreta - ora guardiamo ai dettagli. In Gara sarà difficile” : Sebastian Vettel ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos. Il tedesco della Ferrari ha stampato il miglior tempo nella seconda sessione del venerdì andato in scena sull’asciutto e può ritenersi ampiamente soddisfatto del risultato come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia stata una ...

Formula 1 – Leclerc soddisfatto a metà in Brasile : “contento con la macchina - ma sul passo Gara…” : Leclerc analizza fiducia la prima giornata di prove libere del Gp del Brasile: le parole del monegasco della Ferrari La Ferrari brilla in Brasile con una fantastica doppietta nelle Fp2 di oggi ad Interlagos, ma i rivali sono vicinissimi e dunque si prospetta un weekend di fuoco e complicato. Vettel ha chiuso le seconde libere in vetta alla classifica dei tempi, seguito dal compagno di squadra Leclerc, consapevole che dovrà scontare 10 ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Giornata discreta - dovremo curare i dettagli in ottica Gara” : Sebastian Vettel chiude in vetta il venerdì del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno ma non vuole sbilanciarsi troppo in vista di qualifiche e gara. Sul circuito di Interlagos la sua Ferrari ha esordito nel migliore dei modi ed il tedesco analizza le sue due prime sessioni di prove libere in questa maniera: “Direi che abbiamo vissuto una giornata discreta – sottolinea ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo capito di cosa ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel e Leclerc davanti a tutti nelle FP2 - Verstappen terzo. Grande equilibrio sul passo Gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18: Situazione decisamente equilibrata, dettata anche da una pista con 12 curve e corta rispetto al consueto. Ferrari, al solito, meglio nei tratti veloci. 20.14: 1’13″1 e 1’13″2 per le Rosse che rispondono ad Hamilton. Da sottolineare il crono di Leclerc, l’unico in pista con le medie. We have just under 15 mins to go in FP2 Seb is still setting the pace out ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel e Leclerc davanti a tutti nelle FP2 - Verstappen terzo. Via alla simulazione del passo Gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10: 1’13″5, 1’13″6 per Leclerc che però sta girando con gomme medie, mentre Vettel girerà con le soft. Buon inizio comunque per Charles. 20.08: Problemi al motore della Toro Rosso di Gasly, fermo in questo momento. Virtual Safety Car! 20.06: 1’13″2 e 1’13″4 per Bottas ed Hamilton con gomme soft. Ora vedremo cosa faranno le due Rosse sul passo ...

F1 - GP Brasile 2019 : degrado delle gomme in Gara - il tallone d’Achille della Ferrari. Le cause : La Ferrari si avvia a chiudere la stagione 2019 di Formula 1 consapevole di essere riuscita a limare pesantemente il grosso ritardo prestazionale accusato nei primi mesi. Dopo la pausa estiva sono arrivate tre importanti vittorie consecutive e ben sei pole position che hanno permesso agli uomini di Maranello di avere decisivi riscontri sul lavoro prodotto durante i complicati giorni post Ungheria e possono certamente cominciare a rivolgere i ...

Formula 1 – Vettel euforico in vista del Gp del Brasile : “Gara pazza - può succedere di tutto. I tifosi salgono in macchina con te” : Sebastian Vettel euforico in vista del Gp del Brasile: il pilota Ferrari si aspetta una delle solite ‘stranezze’ della corsa carioca e loda l’atteggiamento del pubblico brasiliano La Formula 1 fa tappa in Brasile, la terra del Carnevale ma che ha anche una grande tradizioni motoristica. Il Gp di Interlagos ha sempre dato vita a grandi corse, piene di colpi di scena. Lo ricorda Sebastian Vettel dimostrando tutta la sua ...