Beautiful | Thomas è vivo e torna | il suo atteggiamento è sospettoso

Beautiful - trame americane : Hope apprende che Thomas è ancora vivo : Le trame americane di Beautiful annunciano una clamorosa novità che siamo sicuri sorprenderà i telespettatori della soap opera di Bradley Bell. In particolare, il mistero sulla presunta morte di Thomas Forrester verrà presto svelato nel corso delle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre in America. Hope Logan, infatti, scoprirà che l'ex marito non è morto in seguito alla caduta nella vasca d'acido. Brooke e Ridge, invece, saranno ...

Beautiful - anticipazioni USA : sì - THOMAS FORRESTER è vivo! : Fermi tutti! Nelle prossime puntate americane di Beautiful ci sarà una sorpresa. No, non ci riferiamo al fatto che THOMAS FORRESTER (Matthew Atkinson) è vivo (visto che la cosa era già praticamente certa), quanto piuttosto al fatto che dalla sua caduta nell’acido non nascerà una vera e propria storyline. Già nei prossimi episodi USA, infatti, lo stilista ricomparirà sulla scena e avremo una spiegazione su come sia sopravvissuto ...

Beautiful - anticipazioni Usa al 22 novembre : Thomas annuncia alla Logan di essere vivo : Il mistero relativo alla morte, o presunta tale, di Thomas Forrester non resterà tale a lungo nelle puntate americane di Beautiful. La svolta sul caso arriverà già nelle trame in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre quando il rampollo Forrester si presenterà davanti a Hope rivelando le sue sorti: la caduta nella vasca dell'acido non è stata mortale come lei aveva creduto. Ma davvero sarà questa la fine dei problemi per la giovane Logan? ...

Beautiful spolier Usa : Brooke e Hope nasconderanno la possibile morte di Thomas : Non è ancora stata confermata l'uscita di scena dell'attore Matthew Atkinson, volto che interpreta il ruolo di Thomas, e questo fa immaginare - o quantomeno ipotizzare - che il giovane stilista dei Forrester sia ancora vivo. Thomas forse è ancora vivo Al momento, gli addetti che si stanno occupando dell’operazione di pulizia dei macchinari di produzione lo confermano: Thomas non era nella vasca di acido. Intanto Hope Logan, sorellastra di ...

Beautiful : Brooke e Hope nasconderanno la morte di Thomas? Anticipazioni : Come riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Thomas Forrester è morto cadendo in una vasca di acido… o almeno così sembra! L’uscita di scena di Matthew Atkinson, interprete di Thomas, non è stata confermata e questo, assieme ad altri indizi, lascia pensare che presto potremmo scoprire che lo stilista è in realtà vivo. La domanda è: nella vasca c’era ancora acido? Per il momento, anche gli addetti ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Hope confessa di aver ucciso Thomas! : Rientrata a casa, Hope è disperata, continua a ripensare a Thomas che galleggia nella vasca traboccante d'acido. Ha bisogno di sfogarsi ed è pronta a confessare...

Beautiful - trama americana 13 novembre : Hope vuole dire a Ridge di avere ucciso Thomas : La caduta di Thomas Forrester nella vasca dell'acido continua ad essere il tema centrale delle puntate americane di Beautiful. Hope, infatti, si è resa conto che il suo ex marito potrebbe essere morto in tale circostanza e, dopo brevi e inutili ricerche, è subito corsa a raccontare l'accaduto a Brooke. Le ha rivelato di averlo spinto durante un litigio e di essere colpevole della sua morte. Ha quindi trovato il sostegno morale della madre che ...

Beautiful - spoiler Usa : Hope confessa a Brooke della presunta morte di Thomas : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera in onda da oltre trent'anni sul canale del Biscione. Gli spoiler delle puntate trasmesse a novembre negli Usa, svelano che Hope Logan non riuscirà a combattere contro rimorsi di coscienza per quanto accaduto a Thomas Forrester. Per questo motivo la giovane deciderà di raccontare tutta la verità alla madre Brooke, la quale le offrirà il suo sostegno in questa drammatica ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Thomas spinto nell'acido - la Logan colpevole : Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con Beautiful, la celebre soap opera a stelle e strisce che continua ad appassionare milioni e milioni di spettatori non soltanto nel nostro Paese ma anche negli Stati Uniti. E proprio negli Usa, in questi giorni, stanno andando in onda delle puntate a dir poco ricche di colpi di scena che si preannunciano particolarmente scoppiettanti. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Thomas, il quale ...

Beautiful Anticipazioni Americane : è giallo sul corpo di Thomas! Il Forrester sara vivo o morto? : Le immagini della presunta morte di Thomas hanno lasciato spazio a molti dubbi e sospetti. Cerchiamo di capire cosa è realmente accaduto al rampollo di casa Forrester...

Beautiful - trama puntata Usa ieri 11 novembre : Hope capisce che Thomas è caduto nell'acido : Dopo il finale ad effetto della puntata americana di Beautiful di venerdì scorso, i telespettatori attendevano con grande trepidazione di scoprire come si sarebbe evoluta la vicenda relativa alla caduta di Thomas Forrester nella vasca dell'acido. Hope sarebbe subito corsa a soccorrerlo, chiedendo aiuto? O sarebbe entrata nel panico? La puntata trasmessa ieri 11 novembre nel network CBS ha risposto alla curiosità dei fan, sorprendendo per il ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Thomas rischia di morire - ecco svelato il mistero! : Hope e Thomas sono arrivati alla resa dei conti. La Logan ormai esasperata, finirà per spingere il ragazzo in un vasca piena di acido.

Beautiful - Hope confessa a Brooke di aver ucciso Thomas : la reazione : Beautiful anticipazioni americane: Hope rivela solo a Brooke di aver ‘ucciso’ Thomas Le anticipazioni americane di Beautiful vedono Hope finire nel panico totale. La giovane Logan non riesce a trovare Thomas, dopo il tragico scontro avvenuto alla Forrester Creations. In particolare, i telespettatori americani hanno assistito alla presunta morte del figlio di Ridge, spinto da […] L'articolo Beautiful, Hope confessa a Brooke di ...

Beautiful - anticipazioni americane : THOMAS è vivo? : THOMAS Forrester, nelle attuali puntate americane di Beautiful, è vivo o morto? La domanda, almeno per i telespettatori, potrebbe presto avere una risposta. Infatti, le anticipazioni per i prossimi episodi riportano che THOMAS farà la sua mossa per estromettere definitivamente le Logan dalla vita e dall’azienda dei Forrester. Il primogenito di Ridge e Taylor tramerà nell’ombra, lasciando credere a Hope di avere avuto un ruolo nella ...