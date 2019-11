Ai poveri non basta la carità

Fillippo Facci scrive a Claudio Marchisio : "Ti spiego perché i banditi non sono povericristi" : Claudio Marchisio, derubato in casa sua da una banda di malviventi che hanno anche puntato la pistola alla tempia sua e della moglie, se l'è vista molto brutta. Il suo commento è stato: "Chi sta male, chi ha fame, non ha paura e può anche arrivare a fare ciò. sono cose che accadono da tutte le parti

Pensioni - Cavallaro : 'Non si tocchi Quota 100 smontare Fornero e Dini o sempre più poveri' : A Rimini, in occasione del consiglio nazionale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, è arrivata una bocciatura per quelle che sono le strategie che il governo sta mettendo in campo. Il riferimento va naturalmente alla nascente legge di Bilancio per l'anno 2020 che non soddisfa il sindacato, soprattutto in tema previdenziale. A manifestare il punto di vista è stato il segretario nazionale Francesco Cavallaro che ...

Luca Sacchi - Gabrielli : “Indagine non racconta la storia di due poveri ragazzi scippati. A Roma ci sono problemi? Sì - ma non è Gotham City” : Non è una storia “di due poveri ragazzi scippati”. Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, commenta così le polemiche politiche seguite all’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso mercoledì sera con un colpo di pistola alla testa a Roma. Accreditando così la pista della “rapina anomala” che farebbe pensare a uno scambio di droga finito male. “Parliamo – ha sottolineato Gabrielli – di una vicenda ...

Minori - l’Italia non è un paese per bambini : sempre meno e sempre più poveri. E la spesa sociale e quella per per l’istruzione calano : C’è un’Italia vietata ai Minori. Perché se negli ultimi dieci anni è triplicato il numero di bambini e adolescenti in povertà assoluta (oggi sono oltre 1,2 milioni), questo si riflette anche sulle difficili condizioni abitative in cui molti di loro sono costretti. In un paese in cui circa 2 milioni di appartamenti rimangono sfitti e inutilizzati, negli anni della crisi il 14% dei Minori ha fatto i conti con gravi disagi su questo fronte. E ...

Papa a Fao : non sprecare pane dei poveri : 12.32 "La prima preoccupazione dev'essere sempre la persona umana, specialmente chi manca di cibo quotidiano e a malapena riesce a occuparsi delle relazioni familiari e sociali". Così il Papa nel messaggio alla Fao per la Giornata mondiale dell'Alimentazione. "Crudele, ingiusto e paradossale che al giorno d'oggi ci sia cibo per tutti e, tuttavia, non tutti possano accedervi; o che vi siano regioni del mondo in cui il cibo viene sprecato, si ...

Papa Francesco : Aiutare i poveri non è 'da comunisti' : La carità è di sinistra? A sbrogliare la matassa ci ha pensato Papa Francesco, spesso criticato per la sua eccessiva vicinanza agli ultimi e per una scarsa attenzione alla "dottrina". Il Pontefice, sempre pronto a predicare l'accoglienza verso i migranti, interrogato da due giovani su come mettere in pratica la solidarietà, sulle pagine di Famiglia Cristiana ha raccontato come si è avvicinato ai poveri. Bergoglio, da seminarista e da prete ...

Olga D’Antona : «Il reddito all’ex Br? Non ne ha bisogno - lo lasci ai veri poveri» : Il caso Saraceni, l’amarezza di Olga D’Antona:«Pieni diritti a chi sconta la pena, lei è ai domiciliari»

Olga D’Antona : «Il reddito all’ex Br? Non ne ha bisogno - lo lasci ai veri poveri»» : Il caso Saraceni, l’amarezza di Olga D’Antona:«Pieni diritti a chi sconta la pena, lei è ai domiciliari»

Clima - rapporto Oxfam : i più poveri non possono difendersi : I 48 Paesi più poveri del Pianeta ricevono da 2,4 a 3,4 miliardi di dollari all’anno in aiuti e finanziamenti diretti a ridurre l’impatto della crisi Climatica: una cifra che equivale a meno di 1 centesimo di dollaro al giorno a persona. Un nuovo report di Oxfam denuncia l’emergenza e la ‘disuguaglianza Climatica’ che colpisce i Paesi più poveri, in occasione del Climate Summit delle Nazioni Unite a New York. “La sopravvivenza ...

La Paris Hilton dei poveri! Katia Fanelli piange perché non sente la mancanza del fidanzato a Temptation Island : La fidanzata "fotonica" di "Temptation Island 6", Katia Fanelli, può dirsi una delle protagoniste più criticate del docu-reality sui tradimenti. "La Paris Hilton dei poveri!", si legge tra i commenti. Lo scorso lunedì 24 giugno, è partita la nuova edizione di Temptation Island, il programma sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. La prima puntata ha visto le coppie di fidanzati presentarsi al ...