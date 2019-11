Piazza San Marco tra serrande abbassate | secchi e scope

Fonte : agi

(Di venerdì 15 novembre 2019) Il Florian e il Gran Caffè Quadri, sontuosi locali storici che risalgono al '700, simboli di Venezia, sono chiusi. Così come il 99 per cento dei negozi che si affacciano suSan, ferita dall'ultima alta marea di questa mattina. Dove si vedono luci accese, come al Quadri, è perché all'interno si lavora per tornare alla normalità e spazzare fuori l'acqua che si è insinuata ovunque facendo galleggiare cuscini e maschere.e stracci sono davanti a ogni vetrina, prendono il posto dei pesciolini di Murano. Tutto intorno alla Basilica (anche questa chiusa, ca va sans dire) c'è una sfilza di saracinesche: gioiellerie, negozi di souvenir e bar aspettano che il meteo migliori. C'è chi apre a singhiozzo in base alla marea come Fabris, del 1934, e il Bar Aurora, l'unico inad accogliere i pochi turisti in giro. E ...

