Ipertrofia prostatica benigna | sovrappeso e obesità aumentano il rischio fino al 40%

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) L’può aumentareal 40% ildi sviluppare l’, una malattia che colpisce più di 6 milioni di italiani over 50. Ma ancora sottostimata, nonostante sia caratterizzata da sintomi evidenti: necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento. Troppi pazienti si rivolgono all’urologo solo quando i segnali sono presenti già da tempo e ben il 75% abbandona le terapie dopo alcuni mesi. Per arrestare l’incremento progressivo della patologia, è necessario agire in due direzioni: da un lato, sensibilizzare gli uomini sull’importanza di seguire una dieta sana e praticare attività fisica costante. Soprattutto al Sud, doverappresentano una vera e propria epidemia: ...

Fond_Pro : Vincenzo Mirone: 'L’ipertrofia prostatica benigna è vista come un semplice disturbo. Un errore grave e pericoloso.… - salutedomani : IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA: L’OBESITÀ AUMENTA IL RISCHIO FINO AL 40% - dermanewsok : IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA: L’OBESITÀ AUMENTA IL RISCHIO FINO AL 40% -