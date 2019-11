Ex Ilva | tra governo e Arcelor Mittal finisce a stracci e carte bollate

Ex Ilva : Palombella - ‘bene magistratura ma problema è urgente’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Il problema è che i tempi della magistratura non coincidono con l’urgenza del momento. L’iniziativa può anche farci piacere ma il tema è fare fronte al dramma e e al fatto che oggi ArcelorMittal ha comunicato che dal 4 dicembre prossimo non sarà più responsabile della gestione degli stabilimenti”. Così il leader Uilm, Rocco Palombella prima di entrare all’incontro al per l ...

“Il Mose e l'Ilva mostrano l'inefficienza dell'Italia”. Claudio Cerasa a Tagadà : “Tra Ilva e Mose ci sono tantissimi punti in comune, perché alla radice c'è l'incapacità del nostro paese di essere efficiente”, dice a Tagadà su La7 il direttore del Foglio Claudio Cerasa. “L'immagine più eloquente è l'acqua alta in cui si trova Venezia e il governo”. Questa mattina ad Agorà, Ce

Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sull’Ilva : Pariva che le pioggia avissiro silenziata la viti del Cummissariata ma si sape i Midie quanni si mittino a bumbardari pruvucano danmaggia granni. Fu cussì che Muntilbano appina turnata da una tri giorna di studia sulle furza dell’Ordina a Montilusa attruvai che il Cummissariata di Vigati eri un casbiee di filama. Trasinna eri tali lo scarmazza che nisciuno si addunai di iddo. Il sulo Catarelli che ‘videnta nun sapiva nihilo di chillo che si ...

Ex Ilva - nel pomeriggio l’incontro tra azienda e sindacati al Mise per evitare stop produzione. Orlando : “Da ArcelorMittal attacco al Paese” : È in programma alle 15.30 di oggi (venerdì) al Ministero per lo Sviluppo Economico l’incontro tra ArcelorMittal, i sindacati dei metalmeccanici e i leader di Cgil, Cisl e Uil. A presiedere il meeting, a cui parteciperanno i dirigenti dell’azienda che ha rilevato lo stabilimento ex Ilva, sarà il titolare del dicastero, Stefano Patuanelli, che tenterà di evitare la rottura tra le parti e tenere vivo un dialogo a fronte della volontà ...

Ex Ilva - Bellanova e le stoccate a Pd - Lezzi - Conte - Emiliano : “Non si gioca con la vita di 20mila famiglie per frustrazioni personali” : “Molte letture date dai colleghi Pd del governo sono tese a ridicolizzare posizioni politiche di grande rigore. Io sono in questo governo e sento di avere una grande responsabilità, che non è quella di fare carinerie ai colleghi, quella di provare a dare risposte ai problemi del Paese. Sfido chiunque a dire che le questioni poste da Italia Viva erano ideologiche e non finalizzate a dare un contributo al miglioramento la vita degli uomini e ...

Ilva - Cdm rinviato. M5S apre sullo scudo : ma solo se Arcelor tratta : Il governo italiano resta convinto che gli estremi giuridici per un ritiro di ArcelorMittal da Taranto non ci siano. Pertanto l'esecutivo continua a puntare su un accordo con l'azienda. Da...

Tiepidi tentativi sull'Ilva - domani il ministro Patuanelli incontra ArcelorMittal e sindacati : ArcelorMittal e sindacati si incontrano domani al ministro dello Sviluppo economico alle 15. Il ministro Stefano Patuanelli ha convocato al Mise a quanto si apprende da fonti sindacali l’ad di Mittal Italia, Lucia Morselli e i leader dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm. La convocazione fa seguito alla comunicazione di recesso inviata dalla multinazionale. L’incontro ha subito ritardi anche a causa degli impegni del premier Giuseppe ...

Ilva - "respinta la provocazione di Renzi". M5s vota no allo scudo penale - fronda interna : il governo traballa : L'Ilva continua a spaccare la maggioranza. La commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili "per estraneità alla materia" gli emendamenti di Italia Viva e Forza Italia al Dl Fisco per ripristinare lo scudo penale per Arcelor Mittal e provare a sbloccare l'impasse sullo stabilimento s

Così Ilva rischia di trasformarsi nella Waterloo del M5s : I politici del Movimento cinque stelle continuano a opporsi alla reintroduzione dello scudo penale per i manager di ArcelorMittal che dovrebbero occuparsi del salvataggio dell'ex Ilva e rendono sempre più concreta la possibilità che lo stabilimento si trovi costretto a chiuderlo. Giusto ieri il capo

Dl fisco : Ruocco - ’emendamento ex Ilva inammissibile per estraneità’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – ”Il tema dello scudo penale per l’Ilva è inammissibile per estraneità di materia”. Lo afferma il presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco, al termine dell’esame per l’ammissibilità degli emendamenti al decreto legge fiscale. L'articolo Dl fisco: Ruocco, ’emendamento ex Ilva inammissibile per estraneità’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

ALITALIA/ Come evitare un'altra Ilva? : Sembra che il Pd si sia riunito con esperti per vedere di trovare una soluzione ad ALITALIA, visto che sul Governo incombe già il caso Ilva

Strategia dell’ostensione all’Ilva : Per barcamenarsi nell’ultima fase agonica dell’Ilva il governo Conte, di cui i partiti di questa e della precedente coalizione sono responsabili, non ha alcuna Strategia se non quella di mostrare al pubblico quello che non c’è. Era stato ventilato ai media un incontro tra Conte e la famiglia Mittal,

L’addio è ufficiale : depositato da Arcelor Mittal il recesso dal contratto dell’ex Ilva : I legali dell'acciaieria hanno depositato in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto