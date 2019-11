Chef, ecco i 50 best italiani

Chef Rubio - dopo l’addio a Discovery ecco chi sarà il suo sostituto nel programma “Camionisti in Trattoria” : lo Chef Misha Sukyas : E’ finita tra chef Rubio e Discovery, addio che ha suscitato molta attenzione in virtù delle numerose polemiche social delle scorse settimane. Aspetto che, almeno ufficialmente, non avrebbe inciso sulla rottura con il gruppo americano. “Camionisti in trattoria” avrà però una quarta stagione, in onda su Nove e DMAX, anche senza Gabriele Rubini, vero nome dell’ex volto del docureality. Il suo sostituto sarà annunciato da ...

Chef Rubio lascia Discovery e loro lo rimpiazzano in fretta : ecco chi è il cuoco che prenderà il suo posto : Discovery Channel non avrà più tra i suoi volti Chef Rubio. La decisione di lasciare il programma Camionisti in trattoria, nonostante il flop clamoroso, arriva proprio dal cuoco. Almeno questo è quello che si appresta a far circolare. Non è passato molto tempo però che Discovery ha già trovato un de