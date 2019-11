Casa in affitto | a fine contratto l’inquilino non è tenuto a tinteggiare l' appartamento

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) L'inquilino non èl'alla scadenza deldi locazione. Non rientra nel diritto del proprietario richiedere all'inquilino la messa a nuovo dellacon ladella locazione. A dirlo la Corte di Cassazione con la sentenza 29329/2019, sciogliendo ogni dubbio: l'inquilino non ha il dovere di rimettere a nuovo il locale abitativo prima di consegnare le chiavi al proprietario. La sentenza è chiara, sono illegittime le clausole inserite neldi locazione che obbligano l'inquilino a imbiancare l'immobile adibito per uso abitazione, all'atto della restituzione perlocazione. In poche parole, il proprietario non può pretendere che l'inquilino imbianchi lain quanto si creerebbe un beneficio diretto al solo proprietario....

