Presi 8 pusher rom che percepivano il reddito di cittadinanza

(Di giovedì 14 novembre 2019) Blitz della Guardia di Finanza contro il traffico e lo spaccio di droga nel popolare quartiere Ciampa di Cavallo a Lamezia Terme. Sono state arrestate 19 persone rom, tre delle quali minorenni, e otto di loroildi. La scoperta è avvenuta grazie all’operazione denominata Scacco alla regina. Come riporta Il Tempo, l’irruzione dei finanzieri è scatta all’alba di ieri quando sono entrati in azione oltre 100 militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e di altri reparti della Calabria. Come detto, luogo dell’operazione il quartiere Ciampa di Cavallo abitato in modo prevalente da famiglie di etnia rom che nel tempo si sono trasferite dal vicino campo della località Scordovillo. Quest’ultimo tra l’altro è stato di recente oggetto di un comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza a causa delle sue condizioni di degrado.La Guardia ...

