Padre | madre e figlia trovati morti in casa a Orvieto | ipotesi omicidio-suicidio

Orvieto - Padre - madre e figlia trovati morti in casa : ipotesi omicidio-suicidio : Tre morti e ipotesi omicidio-suicidio a Orvieto, dove un uomo, la moglie e la figlia sono stati trovati senza vita nella notte in un'abitazione del centro: secondo l'ipotesi al...

È arrivato in Italia Alvin - rapito dalla madre e cresciuto con Isis : l’abbraccio con il Padre : Missione internazionale per salvare il bimbo portato dalla Brianza in Siria nel 2014. «Papà, sto arrivando»

A Vicenza una famiglia di falsi invalidi : Padre - madre e figlia prendevano la pensione dal 2015 : La guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato denaro e un immobile nella disponibilità di 3 falsi invalidi, tutti della stessa famiglia, accusati di truffa aggravata. Gli indagati hanno percepito dal 2015 pensioni di invalidità a fronte di patologie gravemente invalidanti: cecità assoluta, cardiopatia e menomazioni mentali.Continua a leggere

Incidente A13 : morti Padre - madre e figlia di 5 mesi. Due autisti indagati per omicidio stradale : Sono un papà, la mamma e la figlia di 5 mesi le vittime del terribile Incidente avvenuto la scorsa notte lungo l'autostrada A13 all'altezza di Altedo. Nello schianto, al chilometro 15,...

Bimbo portato via alla madre dal Padre magrebino : ritrovato dopo sei anni : Sei anni di ricerche e indagini per risalire all'identità dell'uomo che nel 2013 aveva sottratto un bambino di appena 4 anni. alla fine era stato il padre magrebino. All'epoca l'uomo, accampando una scusa alla moglie, di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), riuscì ad allontanarsi dalla città in compagnia del figlio. Ma invece di andare, come promesso, a trovare i parenti in Italia, portò il Bimbo in Marocco e fece perdere le proprie tracce. La ...

Padre - madre e figlio neonato sconfinano per sbaglio negli Usa : in carcere da due settimane : L'incubo di una giovane coppia inglese che per sbaglio ha oltrepassato, insieme al figlioletto di tre mesi, il limite tra British Columbia e Washington. Arrestati il 3 ottobre, sono detenuti da circa due settimane in un centro per immigrati clandestini in Pennsylvania: “L’esperienza più spaventosa della nostra vita”.Continua a leggere

L'urlo di dolore di una madre : "Il mio bimbo trattenuto in Egitto dal Padre" : Giuseppe De Lorenzo La denuncia di Assunta: il bambino "trattenuto in Egitto dal padre" egiziano. L'appello a Di Maio: "Si attivino le istituzioni" "Io da mamma non ho più un cuore, mi si è liquefatto". L’appello è diretto al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "Non posso vivere senza di lui". Maria Assunta è una mamma che vive e lavora nel Leccese, in Puglia. Da qualche settimana non riesce a vedere il suo bimbo, né ad ...

Pomeriggio 5 - il dramma di Karina Cascella : "Mio Padre beveva e mi pestava - cosa lo ho visto fare a mia madre" : Si è mostrata come poche volte la avevamo vista in tv, Karina Cascella nello studio di Pomeriggio 5, il programma del Pomeriggio di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Via la maschera da dura, ha deciso di raccontarsi. Di raccontare la sua storia, fatta di tristezza e violenta. Si parla della sua in

Karina Cascella choc a Pomeriggio 5 : «Mio Padre picchiava me e mia madre incinta» : Karina Cascella choc a Pomeriggio 5: «Mio padre picchiava me e mia madre incinta». Oggi, l'opinionista campana si è confessata a cuore aperto nel salotto di Barbara...

Monica Cirinnà 'Abolire madre e Padre'/ Appello al Governo 'Dicitura discriminatoria' : Monica Cirinnà torna alla carica: via 'madre' e 'padre' dalla carta d'identità dei minori e il ritorno delle diciture 'genitore 1' e 'genitore 2'.

L'appello della Cirinnà al giallorossi : "Abolire madre e Padre" : Federico Garau La senatrice torna a condannare l'intervento del governo gialloverde, che aveva abolito le diciture "genitore 1" e "genitore 2" per far ritorno ai tradizionali "madre e padre": "discriminazione intollerabile, ingerenza pesantissima" La rappresentante del Partito Democratico Monica Cirinnà torna a tuonare dai banchi del Senato per chiedere vendetta contro l'accetta oscurantista del precedente governo, che aveva osato ...