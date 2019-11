Microsoft Edge Canary | disponibile la prima build per ARM64

Fonte : surface-phone

(Di giovedì 14 novembre 2019)ha annunciato ieri che l’ultimadella versionedel nuovobasato su Chromium è compilata anche per. We're pleased to announce thatfor ARM is now available in thechannel!is now built natively for thearchitecture that powers some Windows 10 devices, including the new Surface Pro X. It will soon come to the Dev and Beta channels as well. pic.twitter.com/cKg1H3Utfd —Dev (@MSDev) November 13, 2019 Annuncio Siamo lieti di annunciare cheperè ora disponile nel canaleora è compilato nativamente per l’architetturache alimenta alcuni device Windows 10, incluso il nuovo Surface Pro X. Presto arriverà anche sui canali Dev e Beta. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

