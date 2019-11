Maria Giovanna Maglie smaschera Repubblica | I dati sulla Segre e l' antisemitismo?

Maria Giovanna Maglie contro Anzaldi : "Lo dite voi alla Segre che Rubio insulta gli sionisti e va in Rai?" : Chef Rubio è stato messo alla porta da Discovery. Il suo Camionisti in trattoria infatti non andrà più in onda, generando l'indignazione di Michele Anzaldi. Il deputato di Italia Viva ha così deciso di prodigarsi a trovare un'altra occupazione per il cuoco più factotum della televisione. L'uomo che

Maria Giovanna ELMI/ Da Gabriele Massarutto alla lite con Arianna David all'Isola : MARIA GIOVANNA ELMI a La Vita in Diretta: sorpresa del marito Gabriele Massarutto e di Arianna David, che si scusa per la lite all'Isola dei Famosi.

Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia - il dettaglio sulla manovra : "Soltanto quel gruppo ristretto..." : La manovra del governo M5s-Pd fa schifo a tutti. Come ricorda Giorgia Meloni, fa schifo anche all'Europa che tanto "ama" questo esecutivo, al punto che Bruxelles ha spedito una lettera al governo alla ricerca di chiarimenti sulle coperture e le stime inserite nella legge di bilancio. E contro la man

Gabriele Massarutto marito Maria Giovanna Elmi/ Dal passaggio in auto alle nozze : Gabriele Massarutto, marito di Maria Giovanna Elmi video: i due si sono sposati negli anni novanta, iconico matrimonio sulle montagne

Maria Giovanna Maglie - la verità sulla Chiesa e i tortellini al pollo : "Nessun musulmano si convertirà mai" : "Diventa cardinale Zuppi, quello dei tortellini di pollo. Dichiara che accoglienza vuol dire aprirsi alla vita. La verità è che non sanno niente, né che nessun musulmano si convertirà mai, e neanche tenersi i cattolici che gli sono rimasti". Maria Giovanna Maglie non ha preso bene - come tanti - la