Maltempo | Conte in Veneto | “Adotteremo stato d’emergenza per Venezia” Disagi anche in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Secondo giorno a Venezia per il premier Giuseppeche ha partecipato alla riunione in prefettura, nel corso della quale si è discusso delle prossime misure per far fronte all’emergenza che ha colpito la città. Il 26 novembre, ha fatto sapere il presidente del Consiglio, sarà convocato il Comitato interministeriale mentre già nel pomeriggio di giovedì 14 sarà dichiarato lod’emergenza per la città. Intanto, dopo una nottata tranquilla, si temono altre piene. Ilcausain altre regioni d’Italia: rischio idraulico costiero in Friuli, nevicate in Alto Adige, frane a Pozzuoli. VENEZIA – “Con il Cdm di oggi adotteremo il decreto che dichiara lodi emergenza per Venezia: c’èchiesto dal presidente della Regione”. Così il premier al termine della riunione con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, il ...

MediasetTgcom24 : Maltempo Venezia, Conte: 'Giovedì Cdm per lo stato d'emergenza, per il Mose siamo in dirittura finale' #Venezia… - MediasetTgcom24 : Maltempo Venezia, Conte: 'Giovedì Cdm per lo stato d'emergenza, Mose verosimilmente pronto per il 2021' #Venezia… - Agenzia_Ansa : #Venezia, #Conte: situazione drammatica, #Mose in dirittura di arrivo #ANSA -