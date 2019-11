LIVE Berrettini-Thiem | Atp Finals 2019 in DIRETTA | il romano insegue la prima vittoria di

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 6-7 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco vince il girone. Eliminato Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 5-7 FINISCE QUI! THIEM BATTE ANCHE DJOKOVIC! AUSTRIACO IN SEMIFINALE! 6-5 NOLE NON MOLLA! Altra chance per l’austriaco ma sul servizio avversario. 6-4 CHE RISCHIO DI THIEM! L’austriaco non chiude con la volée e poi pazza lo smash sulla riga. 4-5 SORPASSO DI THIEM! L’AUSTRIACO PIAZZA IL MINI-BREAK! 4-4 vinceNTE DI THIEM! L’austriaco gioca di nuovo con ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 5-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : break dell’austriaco! Il #5 al mondo servirà per le semifinali. Eliminato Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Thiem aggredisce e chiude a rete! 0-30 THIEM SBAGLIA ANCORA! Diritto lungo: si scalda la O2 Arena. 5-6 break THIEM! L’austriaco servirà per andare in semifinale. 0-40 ERRORE DEL SERBO! TRE PALLE break PER THIEM! 0-30 Buona prima di Djokovic che poi non riesce a chiudere. 0-15 LA SPUNTA THIEM! Diritto lungolinea che lascia immobile Nole. 5-5 Thiem si salva in qualche modo dopo aver ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 5-4 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : si entra nelle fasi caldi del match. Eliminato Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 LA SPUNTA THIEM! Diritto lungolinea che lascia immobile Nole. 5-5 Thiem si salva in qualche modo dopo aver rischiato di far andare l’avversario a match point. AD-40 Estrema difesa di Djokovic sull’attacco di diritto di Thiem: voléee decisiva. 40-40 Gran risposta diagonale di Nole. 40-30 CHE RISCHIO DI THIEM! Il diritto pizzica la riga. 30-30 Risposta sui piedi di Nole: Thiem è ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 2-3 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : break dell’austriaco - eliminato Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Diritto lungo di Thiem: resta il break di distanza. 40-30 Rovescio profondo di Thiem: lento il serbo a rispondere. 40-15 Ancora una battuta vincente del balcanico che ha rotto le corde. 30-0 Slice in rete in risposta dell’austriaco. 15-0 Buona prima del serbo. 1-3 Chiude Thiem agevolmente al servizio restando avanti. 40-15 Spinge ancora l’austriaco: ottimo rovescio ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 2-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco vince il secondo set! Berrettini esce di scena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Gran tracciante di rovescio dell’austriaco. 15-15 NOLE SI CARICA! Thiem, stremato, tira su di tutto e alla fine, prova un colpo profondo ma troppo lungo. Nole prova a risorgere. 0-15 CHE ROVESCIO DI THIEM! Inside-out micidiale dell’austriaco. INIZIO TERZO SET 23.00 Dominic Thiem domina e vince il secondo parziale 6 giochi a 2 contro Novak Djokovic, calato vistosamente di ...

LIVE Berrettini-Federer 6-7 - 3-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta ma a spuntarla è lo svizzero in due set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Berrettini-Federer La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Berrettini con questa sconfitta è con un piede fuori dalle Finals, sarà decisiva la sfida di giovedì contro Thiem dove l’azzurro deve vincere e cercare di farlo con lo scarto più ampio possibile. Finita qui, dunque, la partita. ...

LIVE Berrettini-Federer 6-7 - 1-2 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : break in avvio di secondo set dell’elvetico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Dritto in contropiede di Berrettini appena largo. 1-3 Berrettini risponde alla grande sulla seconda del rivale ma spreca tutto mandando sugli spalti il dritto. 40-0 Altro serve and volley di Federer che compie una magia con la palla nei piedi. 30-0 Prima vincente dello svizzero. 15-0 Serve and volley che premia Federer. 1-2 ACE! Turno di battuta tenuto a zero, buona reazione di Berrettini ...

LIVE Berrettini-Federer 6-7 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta ma perde il primo set al tiebreak! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio completamente sbagliato da Federer. 0-1 Rovescio del romano sul nastro, momento topico dell’incontro. 0-40 Dritto di Berrettini in corridoio, subito tre palle break per Federer. 0-30 Discesa a rete ben orchestrata da Berrettini ma la volèe è bassa e termina in rete. 0-15 Rovescio di Federer in contropiede che pizzica la riga. INIZIATO IL SECONDO SET. 2-7 Risposta di ...

LIVE Berrettini-Federer 5-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro serve per allungare il primo set al tiebreak : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima forte, schiaffo al volo e smash a chiudere, reazione rabbiosa del romano! 30-40 Rimane corto l’attacco a Berrettini e Federer ne approfitta, prima palla break per lo svizzero. 30-30 Palla corta pregevole dell’azzurro! 15-30 Prova a reagire Berrettini con una prima vincente. 0-30 Stavolta il dritto finisce sotto il nastro, primo momento di difficoltà per il romano. 0-15 ...

LIVE Berrettini-Federer 4-5 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro serve per tenere vivo il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 ACE CENTRALE! 30-0 Dritto poderoso dell’azzurro che non lascia scampo al rivale. 15-0 Scappa via il dritto dell’elvetico, questo colpo proprio non gira oggi. 4-5 Spinge bene stavolta Federer che però non sembra al meglio. 40-15 Rovescio di Berrettini sul nastro, l’azzurro si mangia le mani. 30-15 Altro dritto di Federer in corridoio. 30-0 Ancora una risposta sulla ...

LIVE Berrettini-Federer 3-4 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : primo set ancora senza break - i due tennisti sono lucidi al servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Federer chiude il game con un ace. 40-15 Serve and volley di Federer, il passante di Berrettini è lungo di pochi centimetri. 30-15 Discesa a rete coraggiosa dell’elvetico che chiude con una difficile volèe morbida. 15-15 Dritto di Federer sul nastro, svizzero poco lucido. 15-0 Berrettini prova a spingere con il dritto ma non trova il campo. 3-3 Prima vincente per evitare ...

LIVE Berrettini-Federer - Atp Finals 2019 in DIRETTA : si comincia - l’azzurro ci crede! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 C’è ancora attesa per l’apparizione di Federer e Berrettini, i quali stanno raccogliendo tutte le forze, soprattutto psicologiche, da mettere in campo tra qualche minuto. 14:55 Stasera alle ore 21 circa ci sarà poi l’incontro tra Djokovic e Thiem, con il vincitore che metterà una forte ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. 14:50 Il doppio in programma prima ...

LIVE Berrettini-Federer - Atp Finals 2019 in DIRETTA : serve l’impresa dell’anno per rimanere in corsa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Roger Federer, match valido per la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg del torneo di singolare delle ATP Finals di Londra: oggi, martedì 12 novembre, l’incontro scatterà non prima delle ore 15.00 italiane. Da un lato l’azzurro, che all’esordio ha perso ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in DIRETTA : 2-6 - 1-6 dominio del serbo a Londra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutta per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Finisce in 1 ora e 3 minuti il match tra Djokovic e Berrettini: 6-2 6-1 per il n.2 del mondo. dominio del serbo e l’azzurro ha potuto fare decisamente poco al cospetto del Nole di oggi. Il romano ha pagato dazio in termini emotivi, ma anche per merito per l’asso nativo di Belgrado. Tuttavia, il torneo di ...