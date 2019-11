Gossip Uomini e Donne | Maria De Filippi ha dei dubbi su Alessandro

Uomini e Donne Gossip : tronista fidanzato con Miss Italia 2019 : Miss Italia 2019 Carolina Stramare fidanzata con Mattia Marciano di Uomini e Donne. Lo scoop Un nuovo amore per Carolina Stramare? Miss Italia 2019 ha detto addio dopo otto mesi di relazione ad Alessio Falsone (come era prevedibile) e ha trovato già conforto tra le braccia di un ex tronista di Uomini e Donne: Mattia Marciano. A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Come molti ricorderanno, il dentista napoletano ...

Gossip Uomini e Donne : tronista di Maria De Filippi è diventata mamma : Uomini e Donne di Maria De Filippi: l’ex tronista Chiara Samamrtino è diventata mamma Ennesimo fiocco azzurro per la storica trasmissione di grande successo di Maria De Filippi. Chiara Sammartino di Uomini e Donne è diventata mamma. L’ex tronista del dating sentimentale ha messo al mondo Leonardo Dario, nato dall’amore con Livio Rho. Chiara Sammartino partecipò a Uomini e Donne nella stagione 2011/2012 insieme al bel Francesco ...

Gossip Uomini e Donne - Irene Capuano : “Spero di tornare con Luigi” : Irene Capuano di Uomini e Donne si sbilancia su un ritorno di fiamma con Luigi Mastroianni Irene Capuano ha da poco concluso, dopo sette mesi, la sua storia d’amore con Luigi Mastroianni, conosciuto negli studi Elios del Trono Classico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, intervistata dal programma radiofonico Non Succederà Più si è sbilanciata su un possibile ritorno di fiamma con Luigi. Non posso negarlo che provo ancora un ...

Uomini e Donne Gossip - Giulia Cavaglià in love : il gesto di Francesco Sole : Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglià sempre più in love con Francesco Sole: lui le dedica uno dei suoi capolavori Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, finita poi malaccio, Giulia Cavaglià ha trovato l’amore. E che amore! L’ex tronista infatti si è fidanzata con Francesco Sole, lo scrittore divenuto famoso grazie alle sue frasi e […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglià in love: il gesto di Francesco Sole ...

Gossip Uomini e Donne - Sossio su Ursula : “Può non piacere a tutti” : Sossio Aruta di Uomini e Donne Over dice la sua su Ursula: “E’ una donna molto forte” Sossio Aruta è da poco diventato padre di una bellissima bambina, frutto del suo amore con Ursula Bennardo. I due, come tutti sapranno ormai a menadito, si sono conosciuti diverso tempo fa tra le quattro mura dello studio del Trono Over di Uomini e Donne. E da quel momento gli innamorati ne hanno passate davvero tante. Tuttavia il loro amore ...

Gossip Uomini e Donne - Ida Platano si sfoga : “Chi rischia…” : Ida Platano di Uomini e Donne: l’ultimo suo sfogo sui social Sabato scorso è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche in questa circostanza a far molto parlare è stata la coppietta composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Difatti quest’ultima si è molto lamentata del cavaliere, asserendo che tra loro non c’è stato nemmeno un bacio passionale in questo periodo di frequentazione. Ma non è ...

Gossip Uomini e donne - Ida ha dubbi su Riccardo : 'Non ci siamo visti - fatico a credergli' : Tra le coppie più seguite e, al tempo stesso, più discusse di questa stagione di Uomini e donne vi è quella composta da Ida e Riccardo i quali, dopo vari tira e molla, hanno scelto di riprendere in mano le redini della loro relazione e di darsi una seconda chance. I due sono così usciti assieme dallo studio della trasmissione televisiva di Canale 5 e, in queste ore, hanno rilasciato la prima intervista sulle pagine del Magazine di U&D, dove ...

Gossip Uomini e Donne - Daniele Schiavon : arriva una nuova segnalazione : Daniele Schiavon di Uomini e Donne nei guai? La nuova segnalazione fa discutere Nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è arrivata una segnalazione sul corteggiatore di Giulia, Daniele Schiavon. Difatti una ragazza ha telefonato in trasmissione per dire di essere venuta a conoscenza del fatto che il ragazzo sembra si starebbe frequentando al di fuori del programma con un’altra. Ma a quanto pare i problemi per ...

Gossip Uomini e Donne : Francesca Manzini sul trono? “Ci tengo - ma…” : Francesca Manzini dopo Amici Celebrities approda a Uomini e Donne? Parla lei Francesca Manzini è stata la vera rivelazione della primissima edizione di Amici Celebrities. Difatti la donna è riuscita a far conoscere la sua bravura nel canto, nel ballo e nelle imitazioni. Purtroppo però la sua avventura nel talent show vip è terminata a poche puntate dalla finalissima. Tuttavia la donna ha di che sorridere visto che presto tornerà in Tv in un ...

Gossip Uomini e Donne : ex corteggiatrice è diventata mamma : Diletta Pagliano diventa mamma dopo Uomini e Donne: l’annuncio Forse molti non se lo ricorderanno, ma Diletta Pagliano è stata la fidanzata del tronista Leonardo Greco. Difatti i due si sono conosciuti e innamorati tra le quattro mura del Trono Classico di Uomini e Donne. Un amore durato anche diversi anni, ma ormai finito da un pezzo. Difatti l’ex corteggiatrice è legata da tempo a un altro uomo, dal quale ha avuto in queste ultime ...

Gossip Uomini e donne : Luigi e Irene si sono lasciati - lui parla di mancanze nella coppia : Un'altra coppia di quelle viste formarsi nello studio di Uomini e donne è giunta definitivamente al capolinea. Si sta parlando di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, i quali hanno scelto di dirsi addio dopo i vari rumors circolati nel corso delle ultime settimane sul web e sui social. A confermare la separazione definitiva è stato proprio Luigi, il quale ha scelto di rompere il muro del silenzio e ha deciso di raccontare tutta la verità sui ...

Uomini e Donne : flirt tra Jeremias Rodriguez e Martina Luchena? Il commento di Soleil Sorge scatena il Gossip : Secondo 361magazine, la causa della rottura tra i due ex naufraghi, sarebbe un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne Gossip : Riccardo e Ida pronti per la convivenza? : Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne Over si trasferirà a Brescia da Ida Platano? Nella puntata appena terminata del Trono Over di Uomini e Donne la popolare dama Ida Platano ha dato il benservito a Riccardo Guarnieri, asserendo di non provare più niente nei suoi confronti. Una confessione che ha gelato nel vero senso della parola quest’ultimo, il quale è scoppiato a piangere. Ma non è finita qua perchè in base alle anticipazioni di Uomini ...

Luigi Mastroianni - ex di Uomini e donne - smentisce il Gossip che lo avvicina a Mara Fasone : La storia d'amore di Luigi Mastroianni e Irene Capuano continua ad essere costantemente monitorata dai fan e, più in generale, dal pubblico di Uomini e donne. La coppia, infatti, non appare insieme nei social network, né tanto meno commenta i reciproci messaggi sui profili Instagram, come accadeva in passato. Tale assenza di contatti dura ormai da diverse settimane e nulla è cambiato dopo il ritorno del viaggio di lui in Brasile (lei era rimasta ...