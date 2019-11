Fonte : blogo

(Di giovedì 14 novembre 2019) "Celentano è un bambino di 80 anni, pieno di curiosità su tutto, una persona emozionata e affettuosa, proprio il genere di uomo che speravo che fosse"., durante un incontro stampa riservato soltanto alla stampa cartacea, hato, il nuovo show di Celentano a cui ha partecipato come ospite. "Non avevo mai avuto occasione di conoscerlo prima, mi ha sorpreso per quante cose sapesse di me, mi ha fatto un sacco di domande sul mio lavoro. Mi auguro che lache ho provato io e non è venuta fuori nella prima puntata, possa emergere in quelle successive", ha detto il conduttore (da Il Corriere). Eppure gli ascolti non sono stati troppo fortunati: 3.869.000 telespettatori con il 15,41% di share. "Se anche sbaglia qualcosa in tv, ha comunque ragione lui, un po' come se fosse il mio papà", ha aggiunto a Italia Oggi, dove Claudio Plazzotta ha riportato lo ...

MarioManca : Comunque vorrei far notare che dei cinque conduttori presenti al tavolo l'unico - a parte Giletti - che non ha cond… - zazoomnews : Adrian la bomba-Gerry Scotti: Cosa penso dello show di Celentano e del comunicato di Mediaset - #Adrian #bomba-Gerr… - SerieTvserie : Gerry Scotti commenta Adrian: 'La piacevolezza provata in studio, a casa non è arrivata' (e scherza sui comunicati… -