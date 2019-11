Djokovic-Federer | ATP Finals 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Si giocheranno, giovedì 14 novembre, altre due sfide del Gruppo Bjorn Borg del torneo di singolare delle ATPdi Londra, in Inghilterra: la seconda partita metterà di fronte il serbo Novake l’elvetico Roger, nel match che scatterà non prima delle ore 21.00 italiane. Chi vince passa alle semifinali, chi perde va a casa. La sfida sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito il programma del secondo singolare di, giovedì 14 novembre, che inizierà non prima delle ore 21.00 italiane.SEGUIRE LIVEGiovedì 14 novembre non prima delle ore 21.00 italiane Novak-RogerDiretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena Diretta streaming su SkyGo Diretta live testuale su OA ...

WeAreTennisITA : Berrettini si arrende a Roger Federer per 7-6 6-3 ma non è ancora matematicamente eliminato dalle #ATPFinals: Thiem… - WeAreTennisITA : Completato il sorteggio delle #ATPFinals! Berrettini è stato sorteggiato nel gruppo Bjorn Borg con #Djokovic,… - angelomangiante : Non c'è stata partita. Facile #Djokovic (62 61). Tanti, troppi errori per #Berrettini. Teso Matteo come nella part… -